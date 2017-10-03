В ИКИ рассказали о планах по экспериментам с марсоходом ExoMars-2020

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. То, как часто российская посадочная платформа и европейский марсоход совместной миссии ExoMars-2020 смогут проводить совместные эксперименты, будет зависеть от планов европейских ученых, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской части научной нагрузки ExoMars-2020 заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов.
"Такой вариант возможен, но многое будет зависеть от того, как европейские ученые направят марсоход. Первоначально идея была в том, чтобы исключить влияние запаса топлива, который возможно останется на десантном модуле. Отъехать на некоторое расстояние и начать свою миссию", — сказал Родионов.
По его словам, регулярное приближение марсохода к неподвижной платформе усложнит миссию и повысит риски.
ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").
Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая будет проводить длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.