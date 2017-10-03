В ИКИ рассказали о планах по экспериментам с марсоходом ExoMars-2020

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. То, как часто российская посадочная платформа и европейский марсоход совместной миссии ExoMars-2020 смогут проводить совместные эксперименты, будет зависеть от планов европейских ученых, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской части научной нагрузки ExoMars-2020 заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов.

Ранее завлабораторией отдела ядерной планетологии Института космических исследований Максим Литвак сообщал, что марсоход и посадочная платформа ExoMars-2020 будут дополнять друг друга, совместно проводя эксперименты при приближении марсохода к платформе.

"Такой вариант возможен, но многое будет зависеть от того, как европейские ученые направят марсоход. Первоначально идея была в том, чтобы исключить влияние запаса топлива, который возможно останется на десантном модуле. Отъехать на некоторое расстояние и начать свою миссию", — сказал Родионов.

По его словам, регулярное приближение марсохода к неподвижной платформе усложнит миссию и повысит риски.

"Программа, маршрут марсохода будут определены уже после посадки, когда будет известно конкретное место, в котором оказался десантный модуль. Эллипс посадки достаточно большой, максимальный диаметр более сотни километров. Несмотря на то, что районы посадки достаточно хорошо изучены, даже сдвиг на пару километров может повлиять на дальнейшие движения марсохода", — уточнил Родионов.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").

Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая будет проводить длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.