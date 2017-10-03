Российские ученые отправят на Марс диктофон, чтобы записать звуки планеты

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Диктофон для записи звуков Марса будет входить в состав метеокомплекса посадочной платформы миссии ExoMars-2020, записи будут обнародованы, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской части научной нагрузки ExoMars-2020 заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов.

ExoMars-2020 – второй этап совместной российско-европейской миссии ExoMars. Будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформе будет установлено 11 российских и два европейских прибора. Оборудование марсохода будет включать семь европейских и два российских прибора. Прибытие связки аппаратов к Красной планете ожидается примерно в марте 2021 года.

"В метеокомплекс входит микрофон. Эта идея – записать звуки с поверхности — не нова, посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, в будущем как съемки с поверхности, так и запись звуков будут обнародованы", — сказал Родионов.

Кроме того, на борту платформы будет установлен блок из четырех RGB-камер разрешением 2000 пикселей. С их помощью ученые планируют получить панорамные фотографии Марса. Так же они будут на начальном этапе миссии контролировать движения европейского марсохода.

Помимо микрофона в метеокомплекс ExoMars-2020 войдут датчики освещенности, скорости ветра, температурные датчики, а также датчик влажности и пылевой датчик. Также на метеокомплексе будет установлен "десантный модуль", который будет проводить измерения во время посадки.

"Во время посадки комплекс проведет измерения температуры, давления, они важны с точки зрения построения модели атмосферы Марса. Когда аппараты садятся, они программируются по некоторым моделям. Чем они точнее, тем больше факторов, которые могут сорвать посадку будущих экспедиций, можно учесть", — рассказал Родионов об измерениях.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.