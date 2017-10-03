Выявлена связь между сексом и старением

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сексуальная активность влияет на процесс старения. К такому выводу пришли ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул, их статья опубликована в журнале Biogerontology.
Теория одноразовой сомы подразумевает, что старение может быть результатом компромисса между воспроизведением и долгожительством, связанным с тем, что организм вынужден тратить энергию на обменные процессы. Чем больше ресурсов используется для воспроизведения, тем меньше энергии остается на восстановление тканей и органов.
Органы и ткани животных после умерщвления проанализировали на количество антиоксидантов и уровень окислительного стресса, который выражался в виде концентрации активных форм кислорода и вызванных ими повреждений ДНК.
В результате выяснилось, что у размножающихся крыс окислительная нагрузка на клетки выше, чем у животных, которые не спаривались с самками. Причем наибольший вред клеткам нанесла сексуальная активность в молодом возрасте.