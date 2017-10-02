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РИА Наука
РИА Наука

Пляжи у Фукусимы оказались рекордно радиоактивными, заявляют ученые

22:2502.10.2017
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© REUTERS / David Guttenfelder/PoolФукусима после аварииФукусима после аварии
© REUTERS / David Guttenfelder/Pool

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Огромное количество радиоактивного цезия-137 и других радионуклидов осело в песке на берегу моря в десятках километров от АЭС "Фукусима" в первые дни после катастрофы, и сейчас эти запасы радиоактивных веществ постепенно возвращаются в мировой океан, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Никто не ожидал, что самые высокие уровни радиоактивности и самые большие запасы радионуклидов мы найдем не в бухте, где находится сама АЭС, а в песках и в грунтовых водах на большом расстоянии от самой станции. Эти пески, ставшие своеобразной губкой для радионуклидов, очистятся от них только в далеком будущем, когда цезий полностью распадется или "сбежит" в море", — заявила Вирджиния Саниал (Virginie Sanial) из Океанографического института Вудс-Хоул (США).

Рабочие возле АЭС Фукусима-1. Архивное фото
© AP Photo / Koji Sasahara, Pool, File
Уровень радиации в тоннеле под АЭС "Фукусима-1" вырос в 4 тысячи раз

Загадка пропавших радионуклидов

Шесть лет назад произошла одна из самых тяжелых аварий на АЭС в истории Земли — системы охлаждения сразу четырех реакторов АЭС "Фукусима-1" были выведены из строя в результате мощнейшего землетрясения и цунами. Это привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны, в результате чего в атмосферу, почву и в океан попали радиоактивные вещества.

Попадание больших количеств цезия-137 и ряда других опасных веществ в почву и грунтовые воды вынудило правительство Японии в апреле 2011 года эвакуировать жителей зоны радиусом в 20 километров от АЭС, и создать зону отчуждения радиусом в 30 километров, проживание в которой было признано небезопасным для человека.

Саниал и ее коллеги на протяжении нескольких лет следят за радиационной обстановкой в окрестностях Фукусимы, изучая то, как авария на АЭС повлияла на экологическую обстановку в регионе. Вылавливая морскую рыбу и замеряя уровни радионуклидов в их тканях, ученые заметили нечто необычное еще в апреле 2012 года, через год после катастрофы – доля цезия-137 и серебра-110, самых опасных изотопов, была заметно ниже ожидаемой.

Зоопланктон, пойманный у восточного побережья Японии для анализа их зараженности цезием-137
© Фото : Ken Kostel, Woods Hole Oceanographic Institution
Радиация с "Фукусимы" слабо повлияла на экологию побережья Японии

Это открытие могло иметь два объяснения – авария на АЭС и утечка загрязненной воды из ее затопленных машинных залов и тоннелей была не такой серьезной, как предполагали ученые, или же эти радиоактивные вещества "спрятались" в какой-то части экосистемы, о которой экологи раньше не знали.

Пытаясь понять, куда мог пропасть цезий-137, ученые провели масштабные "раскопки" на огромной территории вокруг Фукусимы, выкопав и изучив химический и изотопный состав тысяч образцов грунта, извлеченных с глубины в 2-3 метра в радиусе примерно 120 километров от АЭС.

Песчаный замок

Эти замеры привели к неожиданным результатам – оказалось, что фактически все "сбежавшие" радионуклиды скопились в глубинных слоях песка на пляжах, расположенных на большом расстоянии к югу от атомной станции. По словам ученых, уровень радиоактивности и концентрация цезия в этих песках была примерно в 10 раз выше, чем в воде в бухте, где находится сама АЭС "Фукусима".

Как цезий-137 мог накопиться в этих песках? Опыты Саниал и ее коллег показали, причиной этого является то, что данный щелочной металл ведет себя по-разному в пресных и соленых водах. При попадании в грунтовые воды он начинает присоединяться к зернам песка и теряет мобильность, но если этот песок поместить в соленый раствор, то тогда цезий начнет постепенно вымываться из него.

Выбросы с "Фукусимы" вызвали наследуемые мутации у японских бабочек

Когда на АЭС прошла авария, большие количества цезия-137, цезия-134, серебра-110 и других радионуклидов были выброшены в море и начали двигаться на юг вдоль берегов Японии, увлекаемые мощным береговым течением. Эта радиоактивная вода периодически выбрасывалась на берега пляжей вместе с волнами и приливами, в результате чего цезий просачивался вниз и постепенно скапливался в самых глубинных слоях песка, где господствует не соленая, а почти пресная вода.

Эти радионуклиды, как показали замеры ученых, не стоят на месте – во время приливов они постепенно вымываются из песков благодаря тому, что концентрация соли в это время внутри них заметно вырастает. Как полагают ученые, сейчас загрязненные пески на пляжах в окрестностях Фукусимы могут содержать в себе почти столько же цезия-137, как и весь мировой океан Земли.

Сотрудники TEPCO ведут аварийные работы на АЭС Фукусима-1. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/Toru Hanai
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"К счастью, сегодня никто не живет в окрестностях этих песков и не пьет эту воду, поэтому угрозы для жизни людей пока нет. С другой стороны, нам удалось открыть крайне необычный вариант накопления радионуклидов в грунте и их постепенно высвобождения из него, который следует учитывать при эксплуатации АЭС, построенных у берегов моря", — заключает Саниал.

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