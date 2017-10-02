Эксперт рассказал, что смогут прогнозировать космические технологии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компании-резиденты "Сколково" работают над технологиями, которые позволят с помощью спутниковых данных прогнозировать качество воздуха, выручку нового магазина и управлять посевами сельхозкультур, сообщил в интервью РИА Новости проектный менеджер по направлению "Космические технологии" фонда "Сколково" Иван Косенков.
"Сколковские компании разрабатывают продукты, создающие высокую добавленную стоимость для конечного потребителя. Так, "Аэростейт" занимается технологией прогнозирования качества воздуха со сверхвысокой точностью — до уровня квартала — на основе широкого спектра данных (спутниковые снимки, данные о траффике и погоде, показания локальных метеостанций). Проект прошел акселерацию в США и дошел до стадии готового продукта, востребованного на b2c и b2b рынках по всему миру", — рассказал Косенков.
Также разрабатывается проект Exactfarming — онлайн-сервис для управления эффективностью растениеводческого хозяйства для сельхозпредприятий. Сервис собирает в одном месте всю необходимую информацию о состоянии хозяйства (спутниковые снимки, погоду, журнал полевых работ и многое другое), что позволяет планировать сезон, контролировать выполнение работ и состояние посевов, управлять экономикой поля и предотвращать потери.