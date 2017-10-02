Астрономы лишили фреон звания "опознавательного знака" разумных инопланетян

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Ученые нашли молекулы хлорметана, примитивного фреона, в газовом хвосте кометы Чурюмова-Герасименко и в материи протозвезды в созвездии Змееносца, что поставило крест на использовании этих газов в качестве "опознавательного знака" разумных цивилизаций, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Данное открытие дополняет и сильно меняет наши представления о том, в каких условиях формируются планеты, и какая органика может на них существовать. Подобные знания критически важны для раскрытия секретов зарождения жизни. К примеру, наше открытие позволяет говорить о том, что фреоны были одним из компонентов "супа" первичного океана Земли", — заявила Кэрин Эберг (Karin Oeberg) из Гарвардского университета (США).

Открытие первых планет за пределами Солнечной системы, в том числе нескольких потенциальных "двойников Земли", заставило астрономов и мыслителей искать способы найти следы внеземных цивилизаций на них, наблюдая за этими мирами с расстояния в десятки и сотни световых лет.

Они пришли к выводу, что самый простой способ найти следы потенциальной разумной жизни на другой планете – найти в ее атмосфере молекулы, не существующие в природе. На роль таких "опознавательных знаков", как долгое время считали ученые, претендовали фреоны, соединения хлора, фтора и различных углеводородов, обладающие уникальными спектральными характеристиками.

Эберг и ее коллеги, участвующие в работе проектов ALMA и "Розетта", обнаружили, что это не так, изучая химический состав двух совершенно разных объектов – кометы Чурюмова-Герасименко в Солнечной системы и протозвезды IRAS 16293–2422 в созвездии Змееносца.

Внутри IRAS 16293–2422, гигантского газового облака, расположенного в 446 световых годах от Земли, формируется сразу три звезды. Два "эмбриона" звезд вращаются друг вокруг друга на небольшом удалении, а третья будущая звезда кружит вокруг них на расстоянии в 10 раз дальше, чем Плутон отдален от Солнца.

Это облако газа и зародыши звезд пока слишком холодны для того, чтобы увидеть их при помощи оптических телескопов, и поэтому ученые используют мощнейшие микроволновые радиотелескопы для того, чтобы увидеть тлеющие "угольки" формирующихся светил и окружающий их газ и пыль. В этом газопылевом диске относительно недавно был найден первый "космический" сахар, показавший, что подобные кирпичики жизни могут существовать в окрестностях новорожденных звезд, а также сложные соединения метана и муравьиной кислоты.

Как рассказывает Эберг, недавнее открытие органических соединений хлора на Марсе марсоходом Curiosity заставило ее команду попытаться найти другие подобные вещества и в космосе, в том числе и внутри IRAS 16293–2422, используя мощности микроволнового телескопа ALMA, способного видеть даже самые холодные молекулы и пылинки.

К большому удивлению астрономов, им достаточно быстро удалось найти хлорметан внутри IRAS 16293–2422, причем в количествах, которые в десятки раз превышали прогнозы ученых. Более того, подобные количества фреона указывают на то, что он постоянно формируется внутри зародышей звезд, и механизм его рождения пока остается загадкой для ученых.

Совершив это неожиданное открытие, Эберг и ее коллеги связались с коллегами из Европы, работавшими с зондом "Розетта", изучавшим комету Чурюмова-Герасименко с августа 2014 года по сентябрь 2016 года. Как предположили исследователи, ее недра тоже могли содержать в себе это вещество, так как кометы, как сегодня считают планетологи, частично или полностью состоят из той же материи, из которой родились Солнце и планеты.

Как оказалось, это действительно было так – спектрометры "Розетты", как обнаружили Кэтрин Альтвегг (Kathryn Altwegg) и ее коллеги по научной команде зонда, действительно зафиксировали наличие фреона-40 в газовом хвосте кометы, на что ученые изначально не обратили внимания.

Что интересно, доля хлорметана в материи кометы была абсолютно такой же, как и в недрах зародыша звезды, что является серьезным аргументом в пользу того, что кометы могут быть не просто "обломками стройматериалов" Солнечной системы, а сформироваться еще до ее появления. В любом случае, теперь, как заключает Эберг, фреон-40 и другие газы подобного рода нельзя использовать в качестве намека на то, что на той или иной планете есть разумная жизнь.