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РИА Наука
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Физик: Нобелевскую премию присудят за открытие гравитационных волн

17:2402.10.2017
0900
© Фото : Michael Koppitz / aeiТак художник представил себе сливающиеся черные дыры и вырабатываемые ими гравитационные волныТак художник представил себе сливающиеся черные дыры и вырабатываемые ими гравитационные волны
© Фото : Michael Koppitz / aei

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Открытие гравитационных волн на детекторе LIGO командой зарубежных и российских ученых будет удостоено Нобелевской премии по физике в этом году, считает профессор Валерий Митрофанов из МГУ им. М.В. Ломоносова.

"Я предполагаю, что Нобелевская премия по физике будет присуждена в этом году американским ученым: Райнеру Вайссу, профессору физики Массачусетского технологического института, а также Кипу Торну и Барри Баришу, профессорам физики Калифорнийского технологического института. Ныне они являются заслуженными профессорами этих институтов", — заявил ученый.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2017 год в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2017
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине‍

Детектор гравитационных волн LIGO был построен в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайссом и Рональдом Древером в конце 80 годов прошлого века. На первой стадии своей работы, длившейся 8 лет, LIGO не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, после чего детектор был отключен и последующие 4 года ученые потратили на его обновление и повышение чувствительности.

Эти усилия оправдали себя – в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца. Впоследствии, LIGO зафиксировал еще четыре всплеска гравитационных волн, один из которых не был официально признан научным сообществом.

В прошлом году Древер, Торн и Вайсс считались одними из главных претендентов на получение Нобелевской премии по физике 2016 года, однако, как пояснили в Нобелевском комитете позже, в дело вмешалась бюрократия. Участники LIGO объявили об открытии слишком поздно, в феврале 2016 года, а Нобелевский комитет, в свою очередь, принимает заявки только до 31 января, из-за чего первооткрыватели гравитационных волн просто не попали в список возможных номинантов.

В Нобелевском институте в Осло. 2012 год
© AP Photo / Yves Logghe
Первооткрыватель гравитационных волн умер, не получив Нобелевскую премию

"Торн, Вайсс и Бариш, вместе с покойным профессором Древером, стояли у истоков гравитационно-волновых детекторов. В 1980 году они научно обосновали проект, взяли на себя ответственность и убедили научное сообщество и финансирующие организации в возможности его успешного осуществления", — продолжает ученый.

С другой стороны, по словам Митрофанова, стоит помнить, что сама идея создать лазерный интерферометр для поиска гравитационных волн зародилась не в США, а в СССР. Первые идеи такого рода были озвучены еще в 1962 году Михаилом Герценштейном и Владиславом Пустовойтом.

В дальнейшем, советские и российские ученые играли значимую роль в развитии гравитационной астрономии в целом и в постройке LIGO в частности. Основной вклад отечественных ученых заключался в том, что наши физики решили львиную долю задач, связанных с улучшением точности детекторов и ликвидации помех, возникающих при его работе.

Американский физик и астроном Кип Торн
© AP Photo / Andrew Harnik
Физик из "Интерстеллара": фильм помог нам увидеть реальные черные дыры

Ведущую роль в этих исследованиях, как отмечает Митрофанов, сыграл Владимир Брагинский, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, ушедший из жизни уже после первого успешного детектирования гравитационных волн.

"Он начинал работу над проектом вместе с коллегами из Калифорнийского технологического института с самого его начала и был основателем научной группы на физическом факультете МГУ, много сделавшей для успешного осуществления проекта. Если Нобелевский комитет присудит премию основателям LIGO, то это будет признанием не только их заслуг, но и всего коллектива, сделавшего это выдающееся открытие", — заключает профессор МГУ.

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