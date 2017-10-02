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РИА Наука
РИА Наука

Космологи близки к разгадке одной из главных тайн темной энергии

15:4302.10.2017
13000
© Фото : (С)Zosia Rostomian, Nic Ross, Springel et al, Virgo Consortium, Max Planck Institute for AstrophysicsСвет далеких квазаров, проходящий через скопления водорода на пути к ЗемлеСвет далеких квазаров, проходящий через скопления водорода на пути к Земле
© Фото : (С)Zosia Rostomian, Nic Ross, Springel et al, Virgo Consortium, Max Planck Institute for Astrophysics

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Недавно открытые расхождения в реальной и прогнозируемой скорости расширения Вселенной можно объяснить тем, что свойства темной энергии постоянно менялись с момента Большого Взрыва, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Замеры скорости расширения Вселенной сейчас и во времена Большого Взрыва дают большие расхождения в темпах ее роста. Эти несостыковки можно объяснить тем, что свойства темной материи менялись по мере расширения мироздания", — заявил Дэниел Айзенштейн (Daniel Eisenstein) из Гарвард-Смитсоновского астрофического центра в Кембридже (США).

Компьютерная модель «паутины» Вселенной
© Фото : V.Springel, Max-Planck Institut für Astrophysik, Garching bei München
Космологи объяснили расширение Вселенной без темной энергии

Еще в 1929 году знаменитый астроном Эдвин Хаббл доказал, что наша Вселенная не стоит на месте, а постепенно расширяется, наблюдая за движением далеких от нас галактик. В конце 20 века астрофизики обнаружили, наблюдая за сверхновыми первого типа, что она расширяется не с постоянной скоростью, а с ускорением. Причиной этого, как сегодня считают ученые, является "темная энергия" – загадочная субстанция, действующая на материю как своеобразная "антигравитация".

В июне прошлого года, нобелевский лауреат Адам Рисс (Adam Reiss) и его коллеги, открывшие этот феномен, вычислили точную скорость расширения Вселенной сегодня, используя переменные звезды-цефеиды в соседних галактиках, расстояние до которых можно вычислить со сверхвысокой точностью.

Это уточнение дало крайне неожиданный результат – оказалось, что две галактики, разделенные расстоянием примерно в 3 миллиона световых лет, разлетаются со скоростью около 73 километров в секунду. Подобная цифра заметно выше, чем показывают данные, полученные при помощи орбитальных телескопов WMAP и Planck – 69 километров в секунду, и ее невозможно объяснить при помощи имеющихся у нас представлений о природе темной энергии и механизме рождения Вселенной.

Свет далеких квазаров, проходящий через скопления водорода на пути к Земле
© Фото : (С)Zosia Rostomian, Nic Ross, Springel et al, Virgo Consortium, Max Planck Institute for Astrophysics
Крупнейшие черные дыры Вселенной подтвердили существование темной энергии

Айзенштейн и его коллеги, участвующие в анализе данных проекта BOSS, направленного на поиски следов Большого Взрыва в распределении галактик по Вселенной, предполагают, что эти расхождения связаны с тем, что темная энергия не является постоянной величиной, как предполагали Эйнштейн в его знаменитой "блестящей ошибке" и считают ученые сегодня.

Они пришли к такому выводу, сравнивая положение и скорость движения галактик в прошлом и в будущем, вычисленные при помощи данных WMAP и Plank, с теми значениями, которые реально наблюдаются сегодня или предсказываются по данным, собранным при наблюдениях за сверхновыми и положением далеких "звездных мегаполисов".

Анализируя расхождения между этими предсказаниями и реальностью, ученые заметили, что их можно ликвидировать в том случае, если темная энергия не существовала в первые мгновения жизни Вселенной, затем резко стала очень сильной и постепенно теряла свои "антигравитационные" свойства по мере приближения к тому времени, в котором мы живем сегодня.

Звездное небо
© NASA
Точная карта космоса подтверждает идею бесконечной плоской Вселенной

На текущий момент времени, как признает Айзенштейн, у астрономов пока не хватает данных для того, чтобы говорить об этом наверняка – статистическая достоверность этого открытия составляет 3,5 сигма, что соответствует вероятности возникновения случайного совпадения в данных в одном из двух тысяч случаев.

Это очень высокий показатель, но его нужно довести до уровня в 5 сигма, одна ошибка на 3,5 миллиона попыток, для того, чтобы его признали остальные ученые. Данные, необходимые для этого, будут получены в конце 2019 года, когда начнет свою работу инструмент DESI, способный составить трехмерную карту Вселенной и уточнить положение многих галактик, чьи позиции анализировали Айзенштейн и его коллеги.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Mich75
Мало того, что они до сих пор не могут объяснить, что это такое, так еще и полагают, что свойства этого могли не быть постоянными. Может хватит эксплуатировать теорию, которая кроме новых загадок не дала пока ничего?

В одну такую, теорию суперструн, физики уже играются более полувека без видимых успехов. Теория эта не фальсифицируемая и ничего по сути не объясняет, нагло пользуясь антропоморфным принципом.
А ведь на все эти "исследования" на уровне предположений и догадок тратятся деньги. В то время как есть альтернативные, чисто физические теории, то есть без всякого эфира и прочей мистики, на которые не выделяются деньги просто потому, что они не модные в физическом научном обществе.
Чем дальше за этим наблюдаю, тем больше походит на распил денег учеными. Сильно умный еще вовсе не означает честный.
15:58
02.10.2017
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