Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение "клеточных часов"

СТОКГОЛЬМ/МОСКВА, 2 окт – РИА Новости, Людмила Божко, Денис Кайыран. Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2017 год присуждена за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых "клеточных часов", профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу.

Об этом в понедельник в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий – в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).