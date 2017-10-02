МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские ученые могут опередить другие страны в развитии квантовых технологий, восполнив отставание в других технологических областях, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
По его словам, основной угрозой является недостаточная практическая обусловленность планируемых разработок и проектов. В этой связи необходимо прежде всего зафиксировать прикладные задачи, и уже с пониманием этих прикладных задач организовывать научно-исследовательскую работу.
"Сегодня в России технологии квантовых коммуникаций уже достигли определенной стадии зрелости, и сотрудничество отдельных научных лабораторий и конечных пользователей выходит на этап создания промышленных образцов коммерческой продукции", – добавил Гарбук.
"Сегодня ближайшая область развития в сфере квантовых коммуникаций – это увеличение скорости передачи защищенных данных, а также увеличение дальности передачи информации и улучшение качеств волокна", – уточнил Гарбук.
Ранее ФПИ уже начал работу с потенциальными потребителями квантовых технологий: летом 2017 года состоялось заседание межведомственной рабочей группы по развитию технологий квантовой обработки информации. По итогам заседания рабочей группы представители потенциальных заказчиков сформулировали требования, параметры и критерии, касающиеся защищенной связи, создания мобильных терминалов с квантовым распределением криптографических ключей, новых материалов и тому подобного.
В России квантовые технологии успешно развивают многие научные центры, включая Российский квантовый центр, лаборатории в ведущих российских вузах (МГУ, ИТМО) и НИИ. С помощью квантовых технологий уже сегодня возможно создавать абсолютно защищенные линии связи, моделировать новые материалы с заданными свойствами, а также эффективно производить сложные вычисления, развивать машинное обучение и решать многие другие научно-технические задачи. Квантовые технологии способны открыть качественно новые возможности в ряде отраслей, включая энергетику, фармацевтику, финансы и другие.