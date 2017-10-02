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РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали о последствиях столкновения Марса и выброса с Солнца

12:0502.10.2017
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© Фото : NASAМарс и Земля взаимодействуют с солнечным ветромМарс и Земля взаимодействуют с солнечным ветром
© Фото : NASA

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Мощнейшая вспышка на Солнце, возникшая 11 сентября этого года, ударила по Марсу, вызвав мощнейшие полярные сияния и фактически удвоив уровень радиации на его поверхности на несколько дней, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Когда солнечные выбросы сталкиваются с атмосферой Марса, они могут вызывать полярные сияния, мощные вспышки ультрафиолета во всех регионах планеты. Последняя подобная вспышка заставила Марс сиять подобно лампочке накаливания. У Марса нет сильного магнитного поля, из-за чего частицы выброса поглощаются всей его атмосферой, что разогревает ее и заставляет расширяться", — рассказывает Сонал Джаин (Sonal Jain) из университета Колорадо в Боулдере (США).

Так художник представил себе тройную встречу Марса, кометы и выброса с Солнца
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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В начале сентября Солнце пережило небывалый всплеск активности – на его поверхности произошло сразу четыре мощных вспышки класса Х. Две из них были направлены на Землю, а еще одна задела так же и Венеру, и Марс. Все вспышки привели к выбросу в космос больших облаков солнечной плазмы, которые в конечном итоге столкнулись с планетами или прошли рядом с ними.

Эта вспышка, как отмечают Джаин и его коллеги, дала ученым уникальный шанс проверить то, как подобные космические катастрофы влияют на атмосферу и поверхность планет, лишенных "магнитного щита", подобного тому, который есть у Земли. Это стало возможным благодаря двум космическим аппаратам – марсоходу Curiosity, оснащенного набором датчиков для замера радиации, и зонду MAVEN, наблюдающему за состоянием атмосферы Марса.

Как показали эти наблюдения, вспышка, достигшая Марса 12 сентября, была действительно рекордно мощной. К примеру, сила полярных сияний, порожденных ей в атмосфере красной планеты, была примерно в 25 раз пиковых значений, которые фиксировал MAVEN в предыдущие три года работы на орбите Марса.

Вспышка на солнце
© NASA / GSFC/SDO
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Благодаря этому верхние слои атмосферы Марса сильно разогрелись и расширились, в результате чего, как показывают замеры с инструмента RAD на борту четвертого марсохода НАСА, уровень радиации на поверхности планеты вырос примерно в два раза и оставался таким на протяжении примерно двух дней.

"Если бы вы находились на поверхности Марса и узнали, что подобная вспышка ударит по планете, то вам пришлось бы обязательно искать убежище, подобно тому, если бы астронавт находился за бортом МКС во время вспышки. Подобные события и наблюдения за ними помогают нам понять, что будет угрожать будущим путешественникам и колонистам", — добавляет Дон Хасслер (Don Hassler), один из создателей RAD и участник научной команды Curiosity.

Ученые надеются, что дальнейший анализ данных, собранных во время этого космического катаклизма, поможет раскрыть главную тайну Марса – загадку того, как исчезла его атмосфера и океаны жидкой воды, существовавшие на поверхности красной планеты в далеком прошлом, и испарившиеся в космос впоследствии.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Вадим Викторович
Всё больше и больше исследований и наблюдений на тему "что было миллиард лет назад", "что будет через миллиард лет", "размер Вселенной" и тому подобное. При этом никем не замеченный прилетает, например, челябинский метеорит, о котором никто ни слухом, ни духом до того момента, когда метеорит устроил погром, пролетев, к счастью, мимо спутников, мимо МКС, мимо самолётов, кораблей и т.п. Хорошо, что метеорит не стёр с лица Земли город или не попал в АЭС или ГЭС. Поэтому есть исследования ради исследований и есть исследования по делу.
12:18
02.10.2017
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