Технический облик окололунной станции определят в ближайший год

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Технический облик новой обитаемой международной станции Deep Space Gateway на орбите Луны будет определен в ближайший год, сказал журналистам в понедельник глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Предполагается, что в ближайший год будет определен технический облик (окололунной станции)", — сказал Комаров в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Ведущие космические агентства мира планируют начать строительство модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым амбициозным международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.