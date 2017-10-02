Спутники НАСА получили фото мегаайсберга размером с Эстонию

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Спутники НАСА получили первые детальные снимки гигантского айсберга, возникшего в июле этого года после раскола ледника Ларсена, и зафиксировали первые признаки того, что он начал распадаться на части, заявляет NASA Earth Observatory.

"В июле над территорией всей Антарктики царила полярная ночь, поэтому ученым приходилось изучать этот айсберг, используя лишь радары и инфракрасные снимки. Первые фотографии были получены лишь в середине сентября этого года. Как показали несколько недель наблюдений, айсберг А-68 изначально "шатался" на месте, двигаясь назад и вперед, и из-за чего он раскололся на две половины", — сообщает НАСА.

Климатологи, океанологи и другие ученые достаточно долгое время считали, что изменение климата грозит уничтожением в основном северным запасам льда на Земле – ледникам Гренлендии и северной полярной ледовой шапке.

В последние годы это представление начало меняться, так как ученые обнаружили свидетельства того, что первыми могут исчезнуть не северные льды, а часть ледников Антарктиды, что приведет к катастрофическому росту уровня моря. По этой причине НАСА ведет непрерывные наблюдения за состоянием южных льдов в рамках проекта IceBridge, изучая их при помощи разведывательных самолетов, а ЕКА следит за их состоянием при помощи спутников Sentinel-1 и CryoSat-2.

Эти исследования показывают, что самым уязвимым и практически гарантированным кандидатом на уничтожение является так называемый ледник Ларсена на восточном побережье полуострова Антарктический – он начал распадаться еще в 1995 году, и последние осколки этого ледника, как показали данные IceBridge, должны были начать свой путь в небытие этим летом.

Так и произошло – последние снимки с самолетов, полученные НАСА в первых числах декабря прошлого года, показывают, что в леднике Ларсен С, последней части ледового массива Ларсена, возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров.

Эта трещина продолжила свой стремительный рост в этом году, достигнув длины в 200 километров к июлю 2017 года, что привело к формированию гигантского айсберга, чья площадь составляет около 6500 квадратных километров, что сопоставимо с размерами Эстонии или Московской области.

Пока этот айсберг находится у берегов Антарктиды, удалившись от них примерно на 10-20 километров. Ледовый "остров" ускорил свое движение в последние недели после того, как он раскололся на две части – относительно небольшой айсберг A-68B, и более крупный фрагмент A-68A, чья площадь примерно в 100 раз больше, чем у его малого собрата.

Как ожидают ученые, в скором времени ветер и течения начнут уносить этот мегаайсберг от берегов южного континента и заставят его расколоться на еще большее число фрагментов. Сам А-68 и его потенциальные осколки, как сейчас считают ученые, могут представлять большую опасность для судов в южном полушарии Земли.