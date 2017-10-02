Названа лучшая замена сексу

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что шопинг может приносить большее удовольствие, чем секс, пишет New York Post со ссылкой на исследования компании по разработке нейро-компьютерных интерфейсов MyndPlay.

Отмечается, что совершающих покупки людей можно разделить на две категории. К первой относятся "вдохновленные покупатели", которые стараются покупать вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Вторую группу составляют люди, которые ходят в магазины только для того, чтобы соответствовать окружению и следовать моде.

Исследователи проанализировали мозговые гамма-ритмы испытуемых и обнаружили, что 84% покупателей первой группы получают во время шоппинга большее удовлетворение, чем во время секса или победы в соревнованиях.

При этом на вторую категорию поход за покупками производит обратный эффект, вызывая только умственное утомление и физическую усталость.