Премию по медицине или физиологии могут вручить за исследования рака

СТОКГОЛЬМ, 2 окт — РИА Новости, Людмила Божко. Обладателей Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2017 год представит в понедельник, 2 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.

Согласно правилам фонда, официально с именами кандидатов, представленных к награде, можно будет ознакомиться лишь через 50 лет. Предугадать лауреатов этой премии практически невозможно. Однако из года в год у журналистов и экспертов появляются свои фавориты на награду, и в этом году многие ее прочат исследователям, предложившим конкретные пути лечения раковых заболеваний или описавшим механизм развития рака.

Аналитическая компания Clarivate Analytics, которая предсказывает вероятных претендентов на основании цитируемости их научных работ (ранее подобной аналитикой занималась Thomson Reuters), полагает, что награду могут вручить за вклад в описание механизмов развития различных раковых опухолей работающим в США профессорам Льюису Кантли, Юаню Чангу и Патрику Муру. Работающий в Великобритании профессор Карл Фристон может также оказаться среди призеров за сделанный им фундаментальный вклад в анализ данных визуализации головного мозга.

Когда вручат награду?

Журналисты шведской газеты Dagens nyheter в своем прогнозе вероятных призеров считают, что, если в прошлом году награду вручили за фундаментальные исследования, то в этом году академики могут обратить внимание на исследования клинического характера и, в частности, в области рака. Достойными претендентами на награду они считают американского ученого Дэниса Сламона, который вместе с коллегами предложил антитело, которое способно останавливать рост раковых клеток. Другой исследователь из США Джеймс Эллисон может получить награду за разработки в области иммунологии и, в частности, за предложенный механизм торможения иммунной системы для более эффективной атаки раковых клеток, считают в издании.

Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий — в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы — будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США).

Нобелевскую премию по физиологии или медицине за 2016 год присудили за открытия механизма аутофагии — процесса генетически контролируемого "переваривания" поврежденных частей клеток — профессору из Японии Ёсинори Осуми. Работы ученого важны для понимания того, как клетки живых организмов устраняют свои поврежденные компоненты и тем самым предотвращают развитие тяжелых заболеваний.