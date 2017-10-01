Домашние кошки остаются дикарями

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Ольга Коленцова. Кошка, мирно спящая на коленях и блаженно щурящая глаза, ассоциируется с теплом, комфортом и домашним уютом. Но реальность показывает, что наши любимцы находятся в одном шаге от превращения в дикое животное, каковыми были их предки, бродившие по африканской пустыне.

Домашняя кошка намного меньше отличается от диких предков, чем большинство собак от их праотца волка. Возможно, причиной этого является более долгое и активное одомашнивание собак, которое началось примерно 16-18 тысяч лет назад, в то время как кошки начали контактировать с людьми на шесть-восемь тысячелетий позже и намного меньше подвергались селекции. С собаками все просто: скорее всего, люди-охотники стали делиться едой с приходящими "в гости" волками или щенками, оставшимися без родителей. Благодаря социальности животных они быстро научились жить с человеком.

"Люди выводили собак для конкретных целей — в помощь пастухам, охотникам, собак-сторожей, бойцовых… А у кошек была одна задача — ловить мышей, которые наносили немалый урон запасам зерна, и сама природа безупречно приспособила животное именно для этой цели. Очень немногие люди могли себе позволить держать кошку, чтобы просто любоваться на нее, поэтому до недавнего времени селекционная работа почти не двигалась. Любая домашняя кошка может адаптироваться к обитанию в дикой среде, а вот такую способность у давно и прочно одомашненных собак я подвергаю сильному сомнению," — сообщает профессор Стефан О'Брайен, научный руководитель лаборатории "Центр геномной биоинформатики им. Ф. Г. Добржанского" в Санкт-Петербургском государственном университете.

Наши пушистые питомцы могут позволить себе всю жизнь быть котятами, ведь человек, по сути, заменяет им мать — кормит, ласкает, обеспечивает комфорт. Однако если милую и добрую кошечку вернуть в дикую природу, тлеющий огонек ее охотничьих инстинктов вспыхнет в полную силу. Она сможет быстро адаптироваться и обеспечить себя пищей. Единственное, что может помешать кошке выжить, — это ее физические данные.

Например, персам доставят неудобство длинная шерсть и плоская морда, сфинксам будет тяжело из-за отсутствия шерсти и вибрисс. Тем не менее их охотничьи навыки остались в полном порядке, чего не скажешь о большинстве физически здоровых собак. Инстинкты диких предков исчезли из их генов, поэтому даже крупная и сильная собака может оказаться не способной к выслеживанию и погоне за добычей. Даже охотничьи собаки чаще всего обучены действовать в связке с человеком, например, несколько быстрых такс способны окружать и удерживать медведя до прихода хозяина с ружьем.

Большинство кошачьих игр направлены на оттачивание охотничьих инстинктов: они выслеживают, делают бросок, иногда гоняются или подпрыгивают, пытаясь поймать бумажку или искусственную мышку. Именно поэтому не рекомендуется играть с усатыми друзьями руками, ведь в этом случае пальцы становятся добычей, которую необходимо кусать и держать когтями. Собаки же взаимодействуют именно с человеком (членом стаи), они приносят палки и мячики, им важно именно общение с хозяином.

Однако многие кошки стали перенимать собачьи привычки — таскать человеку брошенные предметы, особенно это занятие свойственно ориентальным породам. Они также научились играть с человеком как с сородичем (вспомните, как котята борются, пытаются повалить сестру или брата на пол), причем отлично контролируют зубы и когти, не допуская ранения хозяина. Они демонстрируют настоящую привязанность, охотно контактируют с людьми, стремятся проводить с ними как можно больше времени и даже научились ходить на шлейке. Эти животные обладают высокой приспособляемостью, необходимой для выживания, поэтому быстро "поняли", какую огромную выгоду можно извлечь из жизни с человеком.

Стоит отметить, что все дикие кошки, близкие по размеру современным домашним (дикая европейская, дикая африканская), — полосатые или пятнистые: такая окраска обеспечивает им маскировку. Они, как и наши домашние любимцы, до сих пор носят в себе ген табби, отвечающий за наличие рисунка на их шубке. Этот ген бывает четырех видов: тигровый (его носителем являются кошки в полоску), мраморный (более длинные и крупные пятна), абиссинский (полосы только на мордочке, а волоски на теле неравномерно окрашены). Пятнистый окрас получается из полосатого табби и полигенов. Также существуют гены агути и нон-агути. В первом случае каждая шерстинка имеет чередующиеся светлые и темные оттенки цвета. Из таких разноцветных волосков формируется рисунок на шубке (полосы, пятна). Его может замаскировать наличие двойного гена нон-агути, когда каждый волосок окрашен в один тон. Но убрать полностью табби из генотипа нельзя, как бы заводчики ни старались.

Вся разница между породами кошек аналогична существующим отличиям людей разной национальности. А вот глядя на многих собак, трудно признать, что их праотцами были волки, настолько далеко ушли их характер и внешний вид от дикого предка. Нам кажется, что кошка просто создана для существования в качестве питомца, но стоит копнуть поглубже, и мы увидим в ней свободного и самодостаточного хищника.