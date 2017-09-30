Ученые выяснили, почему мужчины боятся ходить к стоматологу

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ученые из Тюменского государственного университета вместе с медиками выяснили, что мужчины в возрасте от 24 до 35 лет больше всего боятся зубных врачей, сообщает информагентство "Тюменская линия". Исследование опубликовано в журнале "Медицинская наука и образование Урала".

В нем участвовали более 50 пациентов, обратившихся к врачам с кариесом. Ученые выяснили, что у всех мужчин в кабинете стоматолога сразу учащалось сердцебиение: еще на этапе обезболивания частота сердечных сокращений увеличивалась на 9,3-10,7 удара в минуту по сравнению с состоянием покоя.

Самым волнительным для пациентов стал этап препарирования зубов, когда врач включал бормашину. Как показали результаты исследования, особенно нелегко это далось мужчинам зрелого возраста: у пациентов в возрасте 24-35 лет отклонение частоты сердцебиения от состояния физиологического покоя составило 14,6 удара в минуту, у более старших (36-60) — 15,6 удара в минуту.

Меньше всего волновались юноши — их сердца бились на 13,3 удара в минуту чаще, чем в спокойном состоянии.

По словам доктора медицинских наук, профессора ТюмГУ Николая Прокопьева, учащение сердцебиение и повышение давления объясняется, в первую очередь, эмоционально-психологической реакцией на боль. На этапах пломбирования, шлифовки и полировки зуба показатели возвращались у уровням при состоянии покоя, и лишь у мужчин в возрасте от 24-35 лет сохранялось напряжение механизмов сердечно-сосудистой системы.