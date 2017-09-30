На дне Куршского залива нашли остатки древней лодки куренас

КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Остатки настоящей лодки куренас обнаружили сотрудники национального парка "Куршская коса" в Калининградской области на дне Куршского залива, рассказал в интервью РИА Новости директор нацпарка Анатолий Калина.

"На берегу Куршского залива, где когда-то у немцев был рыбацкий поселок, со временем погребенный песчаной дюной, недавно были найдены остатки настоящей лодки куренаса. Как раз на таких плоскодонках выходили рыбачить курши – коренное население косы", — рассказал Калина.

Он отметил, что детали лодки и днище неплохо сохранились, поскольку изготовлены из прочного и долговечного материала – дуба. Сотрудники провели кропотливую работу, извлекая лодку со дна залива. После транспортировки куренаса в музей Куршской косы, предстоит его законсервировать и отреставрировать.

Куренас — это небольшая плоскодонная лодка, использовавшаяся в Куршском заливе до второй половины XX века. Ее название происходит, скорее всего, от использовавшегося в старину орудия лова – курнас.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.