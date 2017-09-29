Смотрите онлайн-трансляцию церемонии оглашения лауреатов Нобелевской премии

Имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины будут объявлены 2 октября в 12.15 в онлайн-трансляции РИА Новости и прямом эфире телеканала "Наука".

Известный российский ученый, доктор физико-математических наук Алексей Семихатов обсудит прогнозы и итоги решения Нобелевского комитета вместе с академиком Валерием Рубаковым, химиком Артёмом Огановым, биологом Александром Аптом и физиком Антоном Чугуновым.

В 2017 году количество кандидатов на вручение главной научной премии составило 317 человек против 376 в прошлом году. Также размер Нобелевской премии в 2017 году увеличен до 9 млн шведских крон ($1,12 млн). Такое решение принял совет директоров Фонда Нобеля, сообщается на сайте организации.

По сложившейся традиции список номинантов Нобелевским комитетом не оглашается. Неофициальные прогнозы называют в числе претендентов российских ученых. Так, по данным компании Clarivate Analytics, в список номинантов вошли Рашид Сюняев, директор и член ученого совета Института астрофизики Общества Макса Планка в Гархинге (Германия), глава кафедры астрофизики космических лучей Института космических исследований РАН и Георгий Шульпин, старший научный сотрудник Института химической физики имени Н. Н. Семенова РАН.