Международная конференция "Нейроинформатика-2017" пройдет в Москве

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более двухсот российских и зарубежных ученых примут участие в XIX Международной научно-технической конференции "Нейроинформатика-2017", которая откроется 2 октября 2017 года в столице.

По ожиданиям многих учёных, к середине текущего века должна произойти "нейротехнологическая" революция, которая изменит технологический уклад и многие аспекты жизни большинства землян.

"В последнее время вопросам, связанным с развитием искусственного интеллекта, нейротехнологий, машинного обучения, человеко-компьютерных интерфейсов, уделяется огромное внимание и в России, и в мире", – сообщил РИА Новости заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Валентин Климов.

В связи с этим, по его словам, университет проводит серию мероприятий, которые направлены на то, чтобы занять достойное место на формирующемся нейротехнологическом рынке.

Способности искусственных вычислительных систем в отношении объёма памяти и мощности обработки информации сегодня уже достигают возможностей человеческого мозга. Однако, несмотря на это, по-прежнему остаются сомнения относительно перспективы появления чего-либо, напоминающего полный объём человеческого разума в искусственных технологиях.

Заведующий отделом нейроинформатики Центра оптико-нейронных технологий Научно-исследовательского института системных исследований (НИИСИ) РАН Виталий Дунин-Барковский говорит, что на базе группы журналов серии Frontiers in они совместно с заведующим Центром математического моделирования Университета Лестера (Великобритания) Александром Горбанем взялись обеспечить платформу для публикации работ, посвященных этой теме.

"Мы полагаем, что настало время объявить создание искусственного интеллекта человеческого уровня в качестве конкретной цели для современной науки и техники, и надеемся, что наша инициатива поможет скорейшему ее достижению", – заявил исследователь.

В числе спикеров на конференции, которая продлится пять дней, президент Российской ассоциации нейроинформатики, член-корреспондент РАН, руководитель Центра оптико-нейронных технологий НИИСИ РАН Борис Крыжановский, старший научный сотрудник кафедры кибернетики НИЯУ МИФИ Владимир Редько, вице-президент Российской ассоциации нейроинформатики, сооснователь компании "Айкумен – информационные бизнес-системы" Сергей Шумский, заведующий отделом нейроинформатики Центра оптико-нейронных технологий НИИСИ РАН Виталий Дунин-Барковский, профессор Университета Лестера (Великобритания) Александр Горбань и др.

Конференция "Нейроинформатика" – многоплановый научный форум, на котором обсуждаются вопросы, которые относятся к активной области научных исследований: теории и приложений искусственных нейронных сетей, проблем нейробиологии и системной биофизики, задачи адаптивного поведения и когнитивных исследований.

Участники прослушают лекции известных специалистов по животрепещущим проблемам нейроинформатики, обсудят проблемы конструирования искусственного мозга. В рамках конференции пройдет конкурс молодых специалистов на лучшие работы по тематическим направлениям.