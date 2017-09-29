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РИА Наука
РИА Наука

Власти США окончательно одобрили постройку "телескопа раздора" на Гавайях

13:5129.09.2017
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© Фото : TMT Observatory CorporationТак художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом СШАТак художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США
© Фото : TMT Observatory Corporation

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Регулирующие органы Гавайских островов официально вернули ученым разрешение на постройку крупнейшей оптической обсерватории мира на вершине горы Мауна-Кеа, уже вызывавшей протесты у местных жителей в прошлом, сообщает новостная служба журнала Science.

"Это было одно из самых сложных и тяжелых решений, который когда–либо принимал Совет по использованию земли и природных ресурсов Гавайев. Мы попытались учесть все претензии и опасения противников постройки телескопа на вершине горы Мауна-Кеа", — заявила Сюзанна Кейс (Susanna Case), председатель совета.

Так художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США
© Фото : TMT Observatory Corporation
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Идея построить еще один большой телескоп на Гавайских островах, в дополнение к обсерватории Кека, зародилась в американской научной среде в 2000 годах, и быстро нашла поддержку в международной среде. Сформировался международный консорциум TMT, который был готов выделить на постройку телескопа более миллиарда долларов США.

Местом постройки телескопа, в соответствии с планами TMT, озвученными в 2009 году, должна была стать вершина горы Мауна-Кеа, и в 2011 году ученые получили разрешение на строительство телескопа от местного Бюро природных и земельных ресурсов. Как утверждают представители консорциума, в 2010 году они проводили серию консультаций с местными жителями, и идея постройки телескопа у них не вызывала в то время никаких нареканий.

Ситуация изменилась в октябре 2014 года, когда началась постройка телескопа. Практически сразу с началом конструкторских работ на стройплощадке появилась группа активистов, которая вынудила строителей прекратить работы. В результате этого строительство телескопа было отложено сначала до апреля 2015 года, а затем – до июня 2015 года и опять остановлено в августе 2015 года, когда прошла серия массовых протестов против строительства ТМТ.

Так художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США
© Фото : TMT Observatory Corporation
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В декабре 2015 года верховный суд Гавайских островов отозвал лицензию на строительство телескопа, обнаружив "нарушения" в процедуре ее выдачи консорциуму TMT, предложив ученым пройти повторную процедуру проверки, которая должна завершиться в ноябре 2016 года. Подобный шаг суда заставил ученых задуматься о других вариантах постройки обсерватории, в том числе о ее переносе на Канарские острова, где подобных проблем с активистами нет.

В конечном итоге судьи заняли сторону ученых и вернули им разрешение на постройку телескопа в июле этого года. Оставалась последняя формальность – получить одобрение на возобновление строительных работ в Совете по использованию земли и природных ресурсов Гавайев.

Сегодня ночью участники Совета завершили рассмотрение аргументов ученых и их противников и проголосовали за выдачу повторного разрешения на строительство TMT. Как отмечают чиновники, это решение было обусловлено широкой поддержкой публики в адрес ученых и тем, что руководство обсерватории согласилось выделять по два миллиона долларов в год на экологическую защиту склонов Мауны-Кеа и образование местного населения.

Местные жители протестуют против постройки 30-метрового телескопа на Гавайях
© Фото : NPG/Nature/Alexandra Witze
Жители Гавайев протестуют против постройки телескопа на горе Мауна Кеа

Противники постройки телескопа сразу обвинили чиновников в ангажированности, заявив, что те не стали слушать их аргументы и приняли решение в пользу ученых, не особо вникая в детали спора. Как заявила Кеалоха Писциотта (Kealoha Pisciotta), лидер протестующих, ее группа уже подала в суд на чиновников и потребовала не начинать постройку телескопа в то время, пока их заявление будет рассматриваться судебными органами.

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