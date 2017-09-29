Ректор МГУ назвал победу Сергеева на выборах в РАН "убедительной"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий назвал победу Александра Сергеева на выборах в Российскую академию наук (РАН) убедительной и отметил, что Московский университет будет сотрудничать с РАН в сфере образования и науки.

Во вторник директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев победил на выборах главы РАН. В среду президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Сергеева в этой должности.

"Я думаю, что состоялись достойные выборы. Убедительная победа. Человек очень хочет работать. Импонирует то, что он очень позитивно настроен и сумел объединить силы или группы, создав хороший президиум", — сказал РИА Новости Садовничий.

Ректор отметил, что МГУ будет сотрудничать с РАН в сфере образования и науки и что он сам избран в президиум РАН. "И это означает, что я буду иметь возможность руководить — президиум руководит академией", — сказал Садовничий.