Китайские физики провели первую межконтинентальную "телепортацию"

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Физики из Китая и Австрии использовали первый квантовый спутник связи "Мо-Цзы" для осуществления первой межконтинентальной "телепортации" частиц и проведения сеанса конференц-связи, защищенной на квантовом уровне, сообщает пресс-служба Китайской академии наук.

"За год после запуска "Мо-Цзы", мы смогли реализовать три главных шага на пути создания "квантового интернета". Нам удалось передать квантовые ключи со спутника на Землю на дистанции в 1200 километров, связать две разных точки на поверхности планеты на аналогичном расстоянии, а также провести первые опыты по орбитальной квантовой телепортации. Благодаря этому мы в 20 раз улучшили качество связи по сравнению с оптоволоконными системами", — заявили китайские ученые.

Феномен квантовой запутанности является основой современных квантовых технологий. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи – такие системы полностью исключают возможность незаметной "прослушки" из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света. В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, в Китае, в США.

За последние годы ученые из России и зарубежных стран создали десятки систем квантовой связи, узлы которых могут обмениваться данными на достаточно больших расстояниях, составляющих около 200-300 километров. Все попытки расширить эти сети до международного и межконтинентального уровня столкнулись с непреодолимыми трудностями, связанными с тем, как свет угасает при движении через оптоволокно.

По этой причине многие команды ученых задумались о переводе систем квантовой связи на "космический" уровень, обмениваясь информацией через спутник, позволяющий восстанавливать или усиливать "незримую связь" между запутанными фотонами. Первый космический аппарат такого рода уже присутствует на орбите – им является китайский спутник "Мо-цзы", выведенный в космос в августе 2016 года.

Сегодня этот спутник, как сообщает пресс-служба Китайской академии наук, был впервые использован для практических целей. Чуньли Бай (Chunli Bai), президент КАН, и Антон Цейлингер (Anton Zeilinger), руководитель Академии наук Австрии, провели первый сеанс межконтинентальной "квантовой" видеосвязи, защищенной от взлома при помощи шифровальных ключей, переданных при помощи "Мо-Цзы".

Для проведения подобного эксперимента китайские ученые объединили спутниковые каналы квантовой связи с уже имеющейся наземной квантовой сетью, соединяющей Пекин, Шанхай и несколько других городов КНР. Аналогичная сеть была построена между Веной и городом Грац, где находятся станции космической квантовой связи. Эти сети и "Мо-Цзы" помогли физикам установить связь между Пекином и Веной, где работают руководители академий наук.

В ближайшем будущем, как отмечает пресс-служба КАН, китайские ученые проведут аналогичные опыты при участии коллег из России, Сингапура, Италии и Германии.

