РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Хаббл" открыл комету на рекордно далеком расстоянии от Солнца

11:1029.09.2017
0720
© NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)Комета C/2017 K2, удаляющаяся от Солнца на рекордно далекие расстоянияКомета C/2017 K2, удаляющаяся от Солнца на рекордно далекие расстояния
© NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила первые фотографии кометы с самых далеких подступов Солнечной системы, сближающейся с Солнцем впервые за всю историю своего существования, сообщает сайт космического телескопа.

"Комета K2 находится сейчас так далеко от Солнца, что ее газовый хвост не может быть продуктом испарения льда с ее поверхности. Мы предполагаем, что он возник в результате испарения замороженных газов, которые присутствуют только на тех кометах, которые никогда раньше не забирались внутрь Солнечной системы. Поэтому она является столь особенной и важной для нас", — заявил Дэвид Джуитт (David Jewitt) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Комета C/2014 S3 в представлении художника
© ESO/M. Kornmesser
Ученые открыли уникальную комету, состоящую из "земной" материи

Солнечная система, помимо восьми "настоящих" планет, Плутона и нескольких десятков карликовых планет, населена бесчисленным множеством астероидов и комет, небольших каменистых и ледяных небесных тел. Большая часть известных нам астероидов "живет" во внутренней части Солнечной системы, в Главном поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, а  кометы – в так называемом облаке Оорта на ее окраинах.

Это "облако", состоящее из комет и других "ледяных" тел, расположено на расстоянии в 150 — 1,5 тысячи астрономических единиц, средних дистанций между Землей и Солнцем, от нашего светила. Ученые считают его своеобразной свалкой "строительных материалов", выброшенных из Солнечной системы в ходе ее формирования, и активно изучают ее обитателей в надежде раскрыть загадку рождения Земли и других планет.

Комета C/2017 К2, как отмечает Джуитт, "живет" на окраинах этого облака – самая далекая точка ее орбиты находится на фантастическом расстоянии  в триллион километров от Земли, примерно 7200 астрономических единиц. Как полагают ученые, несколько миллионов лет назад K2 начала свое первое путешествие к Солнцу, и сейчас она находится на расстоянии в 3,6 миллиарда километров от светила.

Комета Чурюмова-Герасименко
© Фото : ESA/Rosetta/NAVCAM
Астрономы: вся органика Земли может иметь "инопланетное" происхождение

Первые намеки на ее существование были открыты в мае 2017 года другим телескопом, Pan-STARRS-1, автоматизированным "охотником на астероиды", и ученым пришлось использовать мощности "Хаббла" для того, чтобы получить первые фотографии столь далекого объекта.

Обнаружив ее, Джуитт и его коллеги изучили архивы фотографий той части неба, где она находится, и выяснили, что комета начала проявлять активность уже четыре года назад, просто раньше ученые ее не замечали из-за ее тусклости и большой удаленности до Земли.

Как "Хабблу" и Pan-STARRS-1 удалось обнаружить ее? Дело в том, что эта комета обладает двумя необычными особенностями. Ее орбита наклонена к плоскости Солнечной системы примерно на 80 градусов, и у нее есть яркий газопылевой хвост длиной примерно в 128 тысяч километров, несмотря на то, что сейчас она находится между орбитами Нептуна и Урана.

Как показали снимки и замеры "Хаббла", этот хвост имеет необычный химический состав – он состоит не из паров воды, как газовая оболочка остальных комет, а кислорода, азота, углекислого и угарного газа. Все эти вещества превращаются в лед в холодном облаке Оорта, и испаряются после того, как комета впервые проникает в более теплые окраины Солнечной системы.

Так художник представил себе тройную встречу Марса, кометы и выброса с Солнца
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы узнали, чем закончилась встреча Марса, кометы и вспышки с Солнца

"Миллиарды лет назад эти вещества присутствовали на всех кометах, однако они постепенно испарились с поверхности тех небесных тел, которые периодически сближаются с Солнцем и обитают в окрестностях Юпитера. Поэтому мне кажется, что К2 является самой примитивной кометой, которую нам когда-либо удавалось открыть", — продолжает Джуитт.

Путешествие C/2017 К2 еще не закончилось – комета будет сближаться с Солнцем еще пять лет – в декабре 2022 года она достигнет орбиты Марса и начнет двигаться в обратном направлении. Это время, как заключает Джуитт, станет золотой эпохой для планетологов, так как у них появится первая реальная возможность изучить состав "чистой" первичной материи Солнечной системы, наблюдая за хвостом данной кометы.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена