"Хаббл" открыл комету на рекордно далеком расстоянии от Солнца

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила первые фотографии кометы с самых далеких подступов Солнечной системы, сближающейся с Солнцем впервые за всю историю своего существования, сообщает сайт космического телескопа.

"Комета K2 находится сейчас так далеко от Солнца, что ее газовый хвост не может быть продуктом испарения льда с ее поверхности. Мы предполагаем, что он возник в результате испарения замороженных газов, которые присутствуют только на тех кометах, которые никогда раньше не забирались внутрь Солнечной системы. Поэтому она является столь особенной и важной для нас", — заявил Дэвид Джуитт (David Jewitt) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Солнечная система, помимо восьми "настоящих" планет, Плутона и нескольких десятков карликовых планет, населена бесчисленным множеством астероидов и комет, небольших каменистых и ледяных небесных тел. Большая часть известных нам астероидов "живет" во внутренней части Солнечной системы, в Главном поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, а кометы – в так называемом облаке Оорта на ее окраинах.

Это "облако", состоящее из комет и других "ледяных" тел, расположено на расстоянии в 150 — 1,5 тысячи астрономических единиц, средних дистанций между Землей и Солнцем, от нашего светила. Ученые считают его своеобразной свалкой "строительных материалов", выброшенных из Солнечной системы в ходе ее формирования, и активно изучают ее обитателей в надежде раскрыть загадку рождения Земли и других планет.

Комета C/2017 К2, как отмечает Джуитт, "живет" на окраинах этого облака – самая далекая точка ее орбиты находится на фантастическом расстоянии в триллион километров от Земли, примерно 7200 астрономических единиц. Как полагают ученые, несколько миллионов лет назад K2 начала свое первое путешествие к Солнцу, и сейчас она находится на расстоянии в 3,6 миллиарда километров от светила.

Первые намеки на ее существование были открыты в мае 2017 года другим телескопом, Pan-STARRS-1, автоматизированным "охотником на астероиды", и ученым пришлось использовать мощности "Хаббла" для того, чтобы получить первые фотографии столь далекого объекта.

Обнаружив ее, Джуитт и его коллеги изучили архивы фотографий той части неба, где она находится, и выяснили, что комета начала проявлять активность уже четыре года назад, просто раньше ученые ее не замечали из-за ее тусклости и большой удаленности до Земли.

Как "Хабблу" и Pan-STARRS-1 удалось обнаружить ее? Дело в том, что эта комета обладает двумя необычными особенностями. Ее орбита наклонена к плоскости Солнечной системы примерно на 80 градусов, и у нее есть яркий газопылевой хвост длиной примерно в 128 тысяч километров, несмотря на то, что сейчас она находится между орбитами Нептуна и Урана.

Как показали снимки и замеры "Хаббла", этот хвост имеет необычный химический состав – он состоит не из паров воды, как газовая оболочка остальных комет, а кислорода, азота, углекислого и угарного газа. Все эти вещества превращаются в лед в холодном облаке Оорта, и испаряются после того, как комета впервые проникает в более теплые окраины Солнечной системы.

"Миллиарды лет назад эти вещества присутствовали на всех кометах, однако они постепенно испарились с поверхности тех небесных тел, которые периодически сближаются с Солнцем и обитают в окрестностях Юпитера. Поэтому мне кажется, что К2 является самой примитивной кометой, которую нам когда-либо удавалось открыть", — продолжает Джуитт.

Путешествие C/2017 К2 еще не закончилось – комета будет сближаться с Солнцем еще пять лет – в декабре 2022 года она достигнет орбиты Марса и начнет двигаться в обратном направлении. Это время, как заключает Джуитт, станет золотой эпохой для планетологов, так как у них появится первая реальная возможность изучить состав "чистой" первичной материи Солнечной системы, наблюдая за хвостом данной кометы.