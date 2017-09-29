Ракета "Протон-М" вывела на орбиту китайский спутник связи AsiaSat-9

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Китайский спутник связи AsiaSat-9 отделился от разгонного блока "Бриз-М" и выведен на орбиту, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации Роскосмос.

"Есть отделение космического аппарата от разгонного блока", — сказал собеседник агентства.

Контракт на использование ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" для запуска AsiaSat-9 заключило российско-американское предприятие ILS — International Launch Services Inc., имеющее эксклюзивное право на маркетинг РН "Протон". Запуск с КА AsiaSat-9 стал 96-м пуском ракеты-носителя "Протон" в рамках контрактов, заключенных ILS.

AsiaSat-9 — геостационарный телекоммуникационный спутник высокой мощности, он заменит запущенный в 2003 году спутник AsiaSat-4 в орбитальной позиции 122 градусов восточной долготы и обеспечит телевизионное вещание и телекоммуникационные услуги на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. На спутнике массой 6 тысяч 140 килограммов установлены 28 транспондеров C-диапазона и 32 транспондера Ku-диапазона, а также региональный модуль Ka-диапазона.

В отличие от своего предшественника новый спутник имеет три дополнительные зоны покрытия для Мьянмы, Индонезии и Монголии.