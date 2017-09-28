Измену партнера можно определить по голосу, утверждают ученые

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые из Олбрайтского колледжа выяснили, что по голосу человека можно определить его склонность к изменам. Об этом сообщает Sputnik International.

Для эксперимента ученые записали голоса десяти мужчин и десяти женщин — гетеросексуальных людей европеоидной расы, не состоящих в браке. Половина участников изменяла своим половинкам, тогда как остальные хранили партнерам верность. Их попросили посчитать до десяти.

Записи дали прослушать группе из 152 волонтеров и попросили их определить, какие голоса принадлежат "изменщикам". Для этого использовалась шкала от одного (не склонен к измене) до десяти (крайне склонен к измене). Испытуемым удалось на удивление точно выявить неверных партнеров.

"Мы обнаружили, что участники действительно оценили неверных партнеров как более склонных к измене", — говорится в исследовании.

Ученые также отмечают, что испытуемые чаще обвиняли в изменах мужчин. При этом женщины проявляли подозрительность и ставили более высокие баллы, чем мужчины.

Исследователи считают, что участники эксперимента реагировали на выразительные интонации и отсутствие пауз в речи — эти характеристики, присущие экстравертам, воспринимались как признак неверности. Помимо этого, с риском измены ассоциировалась нечеткая мужская речь.

Низкие голоса — как мужские, так и женские — чаще вызывали подозрение. Мужчины при этом чаще ошибочно обвиняли незнакомок с низким голосом в неверности, чем женщины. Ученые связывают это с тем, что представители сильного пола считают низкий тембр голоса у женщин кокетливым и сексуальным.