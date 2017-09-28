Новый состав президиума РАН "помолодеет", заявил Сергеев

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новый состав президиума Российской академии наук будет "помолодевшим", РАН ждет курс на обновление, сообщил журналистам в четверг президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Могу сказать, что у нас уже есть кворум. Думаю, что у нас будет новый состав вице-президентов. Достаточно молодые люди, которые готовы работать на обновление Академии наук", — сказал он, отвечая на вопрос о выборах президиума.

Сергеев считает, что нынешняя форма взаимодействия между Федеральным агентством научных организаций и РАН не исчерпала себя, и выразил надежду на то, что отношения с ФАНО удастся выстроить.

Своей первоочередной задачей избранный президент РАН назвал повышение статуса Академии наук. Особый статус будет подразумевать, что Академия наравне с ФАНО сможет быть учредителем институтов.

Выборы президента РАН, по словам Сергеева, подтвердили, что академики в состоянии самостоятельно выбрать президента "в демократической обстановке".

Во вторник директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев победил на выборах главы Академии наук.