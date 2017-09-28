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Генетики: вирус Зика начал вызывать микроцефалию лишь в 2013 году

23:0028.09.2017
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© AP Photo / LM OteroКомары переносчики вируса ЗикаКомары переносчики вируса Зика
© AP Photo / LM Otero

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Вирус Зика был достаточно безобидным для человека до 2013 года, когда в его ДНК не появилась одиночная мутация и он не приобрел способность проникать в плод и заражать стволовые клетки мозга, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Вирус Зика был впервые обнаружен в Уганде в 1947 году и до недавнего времени он оставался почти забытой тропической диковинкой. Эволюционный анализ показал, что в 2013 году, во время эпидемии во Французской Полинезии, он приобрел одиночную мутацию, которая сделала его более заразным для человека и опасным для плода в утробе матери", — пишут Чжихэн Сюй (Zhiheng Xu) из Института проблем мозга в Пекине (Китай) и его коллеги.

Ребенок, больной микроцефалией в городе Ресифе, Бразилия. 9 февраля 2016
© REUTERS / Nacho Doce
Вирус Зика распространяется через глаза и слезы, выяснили ученые

Данный вирус распространяется москитами, и заражение лихорадкой Зика приводит к развитию симптомов, похожих на лихорадку, чесотку и боль в суставах. По текущей статистике ВОЗ, примерно четыре из пяти заразившихся взрослых людей не испытывают серьезных недомоганий, и в целом эта лихорадка редко приводит к смерти больного.

С другой стороны, как показывают наблюдения за больными в Бразилии, женщины, переболевшие лихорадкой Зика во время беременности, часто рожают детей с серьезными дефектами развития – микроцефалией и другими деформациями черепа и скелета. По этой причине власти Эль-Сальвадора призвали женщин отложить беременность на два года, пока медики не справятся с вирусом.

В начале марта прошлого года нейрофизиологи из США заявили, что причиной развития микроцефалии у ребенка при заражении беременных женщин вирусом Зика является то, что частицы этого патогена хорошо проникают в стволовые клетки, "заготовки" будущей нервной ткани, и вызывают их массовую гибель. В общей сложности от вируса Зика пострадало свыше двух тысяч детей, родившихся за два последних года в Бразилии и других странах Нового Света.

Комар Aedes albopictus - переносчик вируса Зика
© AP Photo / Felipe Dana
В Мексике выявлен первый случай микроцефалии в результате лихорадки Зика

Сюй и его коллеги задались вопросом – почему вирус Зика, достаточно широко распространенный в тропических регионах Азии и Африки, не вызывал подобные эпидемии и трагические побочные эффекты раньше. Для ответа на этот вопрос ученые расшифровали и сравнили геномы разных версий вируса Зика, вызывавших вспышки одноименной лихорадки в разных уголках Африки и Азии в последние два десятилетия, а также проверили их действие на новорожденных мышах.

К большому удивлению ученых, современные и старые штаммы вируса подействовали на грызунов совершенно разным образом – "новые" версии вируса убили абсолютно всех мышат, проникнув в их мозг, тогда как старый штамм Зики уничтожил лишь 16% животных.

Добившись столь необычного результата, ученые сравнили геномы вирусов и обнаружили, что подобные различия в активности вируса были вызваны мутацией длиной всего в одну "букву" ДНК, получившей имя S139N. Она поменяла работу белка, при помощи которого патоген прикрепляется к оболочке заражаемых клеток, "научив" его проникать внутрь будущих нейронов коры мозга.

Мать держит свою больную микроцефалией дочь в Ресифи, Бразилия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Ученые выяснили, как вирус Зика убивает клетки будущего мозга зародыша

Эта мутация, как обнаружили ученые, впервые появилась среди вирусов, выделенных из организма больных, заразившихся лихорадкой Зика во Французской Полинезии в мае 2013 года. Оттуда ее носители, по всей видимости, попали на территорию Бразилии или других стран Южной Америки, где новая, более заразная и смертоносная версия вируса начала стремительно распространяться, вызвав эпидемию 2015 года.

Сейчас ученые планируют изучить другие образцы вируса из прочих уголков Азии, Африки и Америки, которые, как они надеются, помогут им составить карту распространения опасной версии лихорадки Зика и сосредоточить усилия по борьбе с ней в этих регионах.

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