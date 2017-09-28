В NASA рассказали о победе кошатников над собачниками при изучении Сатурна

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Межпланетный зонд "Кассини" обнаружил в кольцах Сатурна 60 ранее неизвестных сгустков материи. Специалисты NASA присвоили им кошачьи клички, в том числе Пушистик (Fluffy), Гарфилд (Garfield), Носочек (Socks) и Усатик (Whiskers), сообщает Space.com.

По данным издания, в группе ученых, расшифровывающих снимки "Кассини", было больше кошатников, чем собачников. Большинство победило, и фрагменты получили традиционные в англоязычной среде имена для котов и кошек. Space.com поясняет, что у новых объектов есть и официальные названия, например, Alpha Leonis Rev 9, но кошачьи клички звучат гораздо приятней.

Ученые считают, что сгустки появились в результате постоянных столкновений частиц внутри кольца. Размер каждого объекта колеблется от 22 метров до почти четырёх километров.

Скорее всего, при очередном столкновении часть из них расколется, однако не исключено, что размер фрагмента может увеличиться. Тогда сгусток станет полноценным спутником.

В середине сентября "Кассини" завершил тринадцатилетнее исследование Сатурна и его спутников, сгорев в атмосфере газового гиганта. В NASA завершение миссии отметили аплодисментами, слезами и надеждой на скорое возвращение.