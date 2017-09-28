В России создадут систему контроля загрязнения Мирового океана

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Автоматизированную систему сбора информации и контроля загрязнения Мирового океана нефтепродуктами на основе военных технологий разрабатывает российский концерн "Моринформсистема – Агат", рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна.
"Не секрет, что с каждым годом отравление Мирового океана неизбежно усугубляется. В настоящее время для оперативной оценки размеров бедствий и отслеживания путей распространения загрязнений используются данные дистанционного зондирования из космоса. Однако на таких снимках отображаются также подобные нефтяным пятнам плёнки биогенного происхождения, молодой лёд и погодные явления. Существующие в настоящее время алгоритмы автоматического распознавания нефтяных плёнок дают до 50% ошибок", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для эффективного выявления нефтяных загрязнений требуется мультисенсорный подход, основанный на обработке и анализе данных всей доступной спутниковой и наземной информации о состоянии окружающей среды. Для реализации этого подхода будет использоваться новая автоматизированная система.
Система будет заниматься выдачей рекомендаций по устранению нефтяного разлива и расчётом времени прибытия специализированных судов. Кроме того, она проследит за ходом устранения загрязнений и сможет выдавать информацию заинтересованным абонентам.