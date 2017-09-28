Ученые случайно получили новую фотографию с погибшей "Розетты"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Анализ последних радиосигналов с "Розетты" неожиданно помог научной команде миссии получить фотографию места ее посадки на комету Чурюмова-Герасименко, полученную с высоты всего в 18 метров от поверхности небесного тела, сообщает сайт ЕКА.

"Раньше мы считали, что последней была та фотография, которую "Роезтта" передала за секунды до падения в регионе Саис, где сейчас покоятся ее останки. Позже, мы начали анализ телеметрии, хранившейся на наших серверах, и с большим удивлением заметили, что в них может быть "зарыт" еще один снимок", — рассказал Хольгер Сиркс (Holger Sierks) из Института изучения солнечной системы в Геттингене (Германия), один из создателей камеры OSIRIS на борту "Розетты".

После успешной посадки "Филы" на поверхность кометы в ноябре 2014 года и реализации всех основных задач миссии "Розетта", руководство ЕКА приняло решение продлить миссию до сентября 2016 года и завершить ее посадкой "Розетты" на поверхность кометы.

Эта операция была успешно осуществлена 30 сентября этого года, во время которой зонд смог передать фотографии и данные, полученные с рекордно малой высоты – всего 25 метров от поверхности кометы. Кром того, зонд зафиксировал странные перепады в температурах на поверхности небесного тела и несколько других неожиданных вещей, которые заставили ученых повторно проанализировать данные, которые передавал зонд во время падения.

© Фото : ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA Фотография, неожиданно найденная в данных телеметрии с "Розетты" © Фото : ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA Фотография, неожиданно найденная в данных телеметрии с "Розетты"

Как рассказывает Сиркс, "Розетта" на всем протяжении своей работы передавала данные не регулярно, а в виде особых пакетов данных, каждый из которых содержит примерно 4 килобайта данных. В среднем, каждая фотография, которую получал зонд, занимала примерно 25 килобайт, и поэтому операционная система "Розетты" делила их на шесть частей перед отправкой на Землю.

Программа, анализировавшая сигнал на Земле, оповещала научную команду "Розетты" о наличии новой фотографии только тогда, когда она получала все шесть пакетов данных и восстанавливала снимок. Поэтому, если даже "Розетта" сняла еще один снимок и передала пять из шести пакетов, ученые не могли узнать того, что в их руках был почти полная фотография.

Как обнаружили Сиркс и его коллеги, "Розетта" успела передать на Землю примерно половину пакетов фотографии, полученной с высоты в 18 метров от поверхности кометы. Эти пакеты, как отмечают планетологи, были организованы таким образом, что их потеря привела не к исчезновению половины снимка, а к потере в его четкости.

Используя специальные алгоритмы восстановления таких неполных фотографий, европейские астрономы смогли восстановить этот снимок и использовать его для уточнения положения той точки, где сейчас покоится зонд. Ее площадь, как отмечают исследователи, составляет всего один квадратный метр, что является рекордом не только для "Розетты", но и всех межпланетных станций в целом.