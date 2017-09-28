Российские ученые создали материал для искусственных мышц и суставов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые из НИТУ "МИСиС" разработали материал, на основе которого можно создать износостойкую и легко внедряемую замену костям, суставам и мышцам.

Основным вопросом при внедрении материала в тело является его безопасность. Некоторые вещества являются токсичными, некоторые организм просто отторгает. Исследования показали, что основой для искусственного сустава пока может быть только искусственный полиэтилен с очень длинными молекулами. Но основным его недостатком является низкая износостойкость. Ученые из НИТУ "МИСиС" укрепили полиэтилен углеродными нанотрубками, благодаря чему износостойкость повысилась в два раза. Согласно расчетам, срок службы такого имплантата составит более 15 лет.

На основе высокомолекулярного полиэтилена исследователи из НИТУ "МИСиС" создали замену кости — внешний слой является сплошным, а внутренний — пористым, что имитирует биологическую структуру. Она была получена с помощью совмещения методов твердофазного смешивания и термопрессования, а для создания пор использовалась сверхкритическая жидкость. При определенных условиях она превращалась из воды в газ и испарялась, оставляя поры, содержание которых в материале составляет 80%.

© НИТУ "МИСиС" Коллектив Центра композиционных материалов с руководителем проекта Федором Сенатовым (в центре) © НИТУ "МИСиС" Коллектив Центра композиционных материалов с руководителем проекта Федором Сенатовым (в центре)

"Такой материал прекрасно режется, что очень выгодно для хирургов. Он также обладает эффектом памяти формы, то есть, если его сжать, а потом поместить в нужное место, он "расправится". Так можно значительно сократить время, и сложность операции.", — отмечает Федор Сенатов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС".

По словам ученых, срок до внедрения искусственных суставов и костей составляет 5-7 лет. Это обусловлено необходимостью провести массу доклинических испытаний, прежде чем осуществлять массовый выпуск.

© НИТУ "МИСиС" Искусственные мышцы © НИТУ "МИСиС" Искусственные мышцы

Также полиэтилен может применяться в качестве искусственных мышц — при охлаждении он сужается, а при нагреве расширяется, что имитирует сокращение и растяжение мускулов. Материал планируется использовать не только для людей, но и создавать с его помощью более гибких роботов. Основным вопросом остается управление мышцами и зависимость движения от внешней температуры.