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РИА Наука
РИА Наука

Биологи раскрыли необычную связь между шизофренией и сном

14:5828.09.2017
(обновлено: 15:28 28.09.2017)
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© Fotolia / psdesign1СинапсСинапс
© Fotolia / psdesign1

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Галлюцинации у шизофреников и проблемы с восприятием реальности у людей, страдающих от недостатка сна, могут вызываться накоплением в мозге одного и того же вещества — "гормона несчастья", заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Sleep.

Жанна д’Арк в Домреми
© Public domain
Ученые выяснили, что породило "голоса в голове" у Жанны д'Арк
"Мы предполагаем, что кинурен нарушает сон человека, что в конечном итоге ведет к развитию нарушений в сознании. С другой стороны, возможно и обратное – нарушения сна приводят к росту концентрации этого вещества в мозге, что вызывает проблемы с восприятием реальности. Какая из этих версий верна, пока неясно, и мы планируем найти ответ на этот вопрос", — заявила Ана Почивавсек (Ana Pocivavsek) из университета Мэриленда (США). 

Довольно долго ученые считали, что шизофрения и многие другие расстройства психики возникают в основном по генетическим причинам, из-за наличия в генах человека особой комбинации мелких мутаций, которые вызывают серьезные нарушения в работе нервных клеток и ведут к искажению восприятия реальности.

За последние годы генетикам удалось найти десятки мутаций, вызывающих подобные нарушения, однако постепенно стало ясно, что за развитие шизофрении отвечают не только "плохие гены", но и другие факторы. К примеру, в прошлом году ученые обнаружили, что заражение молочницей может заметно повысить вероятность заполучить "голоса в голове". Такую же роль может играть и микрофлора кишечника.

Почивавсек и ее коллеги нашли еще одну потенциально негенетическую причину развития шизофрении, изучая на примере крыс, как меняется работа мозга при постоянном недостатке сна.

Как выяснили ученые, одним из главных последствий недосыпа было накопление в мозге животных особого гормона кинурена и продукта его распада – кинуреновой кислоты. Как правило, чем короче и хуже был сон, тем больше кислоты обнаруживалось в мозге грызунов.

Это вещество часто называют "гормоном несчастья", потому что его наличие в организме обычно ассоциируется с депрессией и подавленным настроением. Кроме того, недавно ученые начали находить намеки на повышенный уровень кинурена в мозгу шизофреников.

Работа лаборатории
© Fotolia / Minerva Studio
Ученые выяснили, как возникают голоса в голове у шизофреников

Это наблюдение заставило ученых проверить, что произойдет, если в мозг крыс ввести огромную дозу "гормона несчастья". Это привело к нескольким неожиданным последствиям, указывающим на наличие прямой связи между кинуреном, шизофренией и сном.

К примеру, нормальные животные, даже если они долго не спали, очень хорошо запоминают те уголки клетки, где их бьет ток, и никогда туда не заходят. Крысы, которым ученые ввели "гормон несчастья", начали испытывать огромные проблемы с памятью и восприятием реальности и практически сразу забывали об опасности, неоднократно получая удары током.

Получив подобные результаты, Почивавсек и ее коллеги попытались помочь животным, введя в их организм особый фермент, который разрушает кинурен. Это улучшило память грызунов и дало ученым надежду на то, что подобные вещества могут помочь людям бороться не только с шизофренией, но и с бессонницей и другими проблемами со сном.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Кот Казанский
Вот это хорошая новость-наконец-то будет эффективное лекарство от таких тяжелых и массовых недугов.
И да,я считаю,что все болезни от нервов.Если не все,то многие.Ищите позитив и радость в жизни,друзья.И пусть этот позитив будет легальным,добрым и полезным.
15:33
28.09.2017
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radiozaboy
Запретить т.н. ночные бдения и ночные клубы.
15:21
28.09.2017
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