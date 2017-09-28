Студентки из МАИ получили миллион рублей от Минпромторга на свой проект

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Студентки Московского авиационного института Виктория Бояршинова и Дарья Перепелюк представили на всероссийский конкурс "Инновационная радиоэлектроника" проект "Эко-мониторинг" и получили на его дальнейшую разработку один миллион рублей от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

© МАИ Победительницы конкурса "Инновационная радиоэлектроника" © МАИ Победительницы конкурса "Инновационная радиоэлектроника"

"Эко-мониторинг"— это мобильный комплекс мониторинга погоды и экологии крупных городов на базе управляемого беспилотника. Комплекс способен выполнять задачи по мониторингу выбросов с промышленных заводов в окружающую среду, метеоусловий вокруг взлётно-посадочных площадок, оценке загрязнения окружающей среды вблизи жилых массивов, техногенных факторов при катастрофах, замерять содержание углекислого и иных газов в городах, замерять опасные температуры для выявления риска пожара.

"Инновационная радиоэлектроника" — ежегодный всероссийский конкурс научно-технических работ, проводимый с 2013 года при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Конкурс проводится в целях формирования стратегического резерва управленческих и инженерных кадров радиоэлектронной отрасли из молодых и талантливых студентов, аспирантов и исследователей, осуществляющих прикладные работы в научно-технической и экономической областях.

В финале встретились 21 команда молодых инженеров из Москвы, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга и Томска.

В секции "Технологический прорыв" призовые места заняли проекты инновационного мобильного источника питания (команда МИСиС, 1 место), портативного устройства для анализа микроорганизмов, вызывающих патологии человека (команда Самарского национально-исследовательский университета имени академика С. П. Королёва, 2 место) и проект исследования модулей широкополосной связи (команда СПбГУТ им. проф. Бонч-Бруевича, 3 место).

В секции "Инновации в бизнесе" призовые места разделили проекты мио-интерфейса (команда МИФИ и МГУ, 1 место), 3D-томографии состояния дорожного полотна (команда НИ ТГУ, 2 место) и трекинга движений для VR-зон полного погружения (команда НИУ "МЭИ", 3 место). Всего в отборочном туре конкурса приняли участие 758 участников из 17 регионов России, представив на суд экспертов 383 научные работы.