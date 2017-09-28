МГУ: VIRGO и LIGO окончательно доказали существование гравитационных волн

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Обнаружение четвертого всплеска гравитационных волн детекторами LIGO и VIRGO говорит о том, что эти события действительно носят космическое происхождение и лишает смысла скептицизм по поводу их существования, считает профессор МГУ Фарит Халили.

"Регистрация гравитационных волн детектором VIRGO, находящемся на другом континенте и значительно отличающемся по конструкции от двух почти идентичных детекторов LIGO, позволяет полностью забыть об и без того крайне маловероятной возможности, что предыдущие события вызывались какими-то земными причинами", — заявил Фарит Халили, профессор физического факультета МГУ.

Вчера вечером участники коллабораций LIGO и VIRGO заявили о первом совместном открытии – обнаружении четвертого по счету всплеска гравитационных волн, порожденных парой столкнувшихся черных дыр. Эти черные дыры, чья масса была больше солнечной в 30,5 и 25 раз, столкнулись 1,8 миллиарда лет назад, однако сигнал об этом событии дошел до Земли только 14 августа этого года.

"Введение в строй третьего детектора, VIRGO, позволяет гораздо более точно определять направление, откуда пришла гравитационная волна. Поэтому существенно улучшаются перспективы сравнения гравитационно-волновых данных с другими астрономическими методами наблюдений", — добавляет Леонид Прохоров, участник коллаборации LIGO и старший преподаватель физического факультета МГУ.

Использование сразу трех детекторов позволило ученым заметно повысить точность локализации источника гравитационных волн – галактика, в которой находятся породившие их черные дыры, расположена в небольшой области неба в созвездии Часов на ночном небе южного полушария Земли. Кроме того, ученые планируют использовать эти данные для поиска возможных следов этой вспышки в радио и рентгеновском диапазонах.

Помимо повышения точности локализации источников гравитационных волн, подключение VIRGO к проекту позволяет решить еще одну важную научную задачу – он позволяет параллельно проверять все сигналы, которые собирает LIGO. Теперь скептикам, не верящим в существование гравитационных волн и отрицающим теорию относительности Эйнштейна, будет гораздо сложнее отрицать, что LIGO зафиксировал реальные колебания ткани пространства-времени.

Россия представлена в LSC двумя научными коллективами: группой физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и группой Института Прикладной физики РАН (Нижний Новгород). Исследования поддерживаются Российским фондом фундаментальных исследований и Российским научным фондом.