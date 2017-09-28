Ученые из МФТИ создали уникальную сейсмостанцию для поиска нефти и газа

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Ученые из Московского Физтеха создали и испытали уникальную сейсмическую станцию, способную находить залежи углеводородов и других полезных ископаемых на расстоянии в несколько десятков километров от поверхности Земли, и опубликовали ее описание в журнале American Meteorological Society.

"Наша станция предназначена для установки на дно или сушу при проведении разведки нефти и газа. Это герметичный модуль, который имеет свой источник питания, набор высокочувствительных сейсмических датчиков нашей собственной разработки, и систему регистрации", — рассказывает Вадим Агафонов, руководитель Центра молекулярной электроники МФТИ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Эта станция, как и многие другие системы геологической разведки, находит залежи полезных ископаемых по тому, как они пропускают через себя или отражают сейсмические сигналы, порождаемые или природой, или специальными звуковыми пушками. Чем больше таких датчиков находится на дне моря или в нефтеносных районах суши, тем качественнее будет картинка, которую получат геологи, анализирующие данные, записанные сейсмическими датчиками.

© Фото : Пресс-служба МФТИ Аспирант МФТИ Александр Антонов испытывает станцию "на прочность" © Фото : Пресс-служба МФТИ Аспирант МФТИ Александр Антонов испытывает станцию "на прочность"

Основу устройства составляют уникальные сейсмические датчики размером с микрон, разработанные в МФТИ. Они представляют собой особые электрохимические ячейки, очень чутко реагирующие на изменения в скорости движения жидкости, в которую они погружены. Когда через них проходят сейсмические волны, жидкость начинает двигаться, что позволяет сейсмостанции реагировать даже на самые слабые колебания почвы или дна моря.

Как передает пресс-служба МФТИ, характеристики системы существенно превосходят имеющиеся российские и зарубежные аналоги. По словам ученых, их разработка имеет гораздо большую чувствительность и может фиксировать даже самые низкочастотные сигналы, распространяющиеся через толщу недр Земли на самые большие расстояния.

Другой выгодной чертой этой системы является то, что она одновременно может использоваться и на суше, и на дне моря, на глубине в примерно 500 метров и меньше. Это отличает ее от всех остальных морских сейсмостанций, обычно обладающих слишком большими габаритами для применения на суше.

Работа этого устройства, как отмечают исследователи, была уже проверена на дне Азовского моря, неподалеку от станицы Голубицкая на Таманском полуострове. По словам физиков, им не только удалось проверить работу сети из 17 сейсмостанций, но и зафиксировать землетрясение, которое произошло в 200 километрах от Тамани на территории Украины. Как отмечает пресс-служба, разработкой уже заинтересовались в Лукойле, Роснефти и других компаниях.