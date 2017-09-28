Медведев представил правительству избранного президента РАН

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил правительству страны избранного президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.
"Хочу представить нового президента Российской академии наук — Александра Михайловича Сергеева", — сказал Медведев на заседании правительства.
Он отметил, что Сергеев в первый раз принимает участие в заседании правительства.
Ранее директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев победил во вторник во втором туре выборов главы Академии с подавляющим перевесом. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об утверждении Сергеева главой РАН.