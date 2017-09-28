Медведев представил правительству избранного президента РАН

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил правительству страны избранного президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

"Хочу представить нового президента Российской академии наук — Александра Михайловича Сергеева", — сказал Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что Сергеев в первый раз принимает участие в заседании правительства.

"Выборы президента Российской академии состоялись, я вас сердечно поздравляю с победой, надеюсь, что вы приложите все силы для того, чтобы наша наука развивалась. Мы со своей стороны будем оказывать вам всестороннюю поддержку. Я призывают коллег по правительству максимально плотно сотрудничать с руководством академии, причем это касается не только, конечно, министерства образования и науки, ФАНО и всех тех, кто по роду деятельности должен работать с Российской академией наук, но и вообще всех остальных членов правительства", — добавил премьер-министр.

Ранее директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев победил во вторник во втором туре выборов главы Академии с подавляющим перевесом. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об утверждении Сергеева главой РАН.