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РИА Наука
РИА Наука

Генетики выяснили, как рак кожи делает себя неуязвимым для химиотерапии

11:1728.09.2017
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© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design

МОСКВА, 28 сен  — РИА Новости. Агрессивные формы меланомы, рака кожи, практически не поддаются лечения по той причине, что их клетки научились активно вырабатывать своеобразный "иммунитет" к действию химиотерапии, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Раковые клетки оказались очень умными. Когда лекарства блокируют один из главных каналов их роста, они активируют другие цепочки генов, позволяющие им использовать альтернативные стратегии роста и размножения. Это приводит к развитию еще более агрессивных форм болезни", — заявил Вей Гу (Wei Guo) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Ученый пожимает руку добровольцу в стерильной перчатке во время эксперимента
© Фото : Frumin et al
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По официальной статистике ВОЗ, длительное пребывание на солнце является сегодня основной причиной развития меланомы и других форм рака кожи. Это происходит из-за того, что ультрафиолетовое излучение светила или напрямую разрушает ДНК, или же взаимодействует с молекулами в клетках нашей кожи и превращает часть из них в канцерогены. Каждый год их новыми жертвами становится около 132 тысяч жителей Земли.

Ежегодно в России диагностируется до 9 000 новых случаев заболевания меланомой, являющейся наиболее распространенной злокачественной опухолью, которая быстро дает метастазы. Свыше 40 % заболевших меланомой кожи не удается спасти из-за позднего обнаружения опухоли, в то время как при ранней диагностике меланома излечима в 90 % случаев.

В последние годы, как рассказывает Гу, ученые создали несколько новых типов химиотерапии, при использовании которых врачи вводят в организм пациентов не одно, а несколько разных типов лекарств, подавляющих размножение раковых клеток. Изначально этот коктейль работает очень хорошо, фактически полностью останавливая рост метастаз, но через примерно полгода рак становится неуязвимым для их действия и пациент умирает, и причина этого оставалась загадкой для ученых.

Рыжеволосые. Архив
© Фото : Organisation Coebergh Redhead day
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Пытаясь понять, почему это происходит, Гу и его коллеги проследили за тем, как меняется работа раковых клеток в тех случаях, если они живут в среде, где присутствует большое количество молекул подобных веществ.

Как правило, почти все эти лекарства блокируют работу гена BRAF, одного из дирижеров активности генов роста, повреждение которого одновременно включает их и блокирует работу белка p15, отвечающего за подавление роста опухолей. Блокируя работу BRAF и связанных с ним генов, ученые надеялись остановить рост опухоли и сделать ее уязвимой для атак иммунных клеток.

Как оказалось, эта остановка роста на самом деле несет за собой еще большую угрозу для здоровья пациента – часть раковых клеток действительно погибает, но их более удачливые "соседи" перестают использовать BRAF для своего роста и переходят на работу с другой цепочкой генов, связанных с ферментом PAK. Как и его "коллега" BRAF, данный белок не только стимулирует рост клеток, но и блокирует работу механизмов клеточного самоуничтожения.

Лаборатория компании Genotek
© Genotek
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Когда ученые заблокировали и PAK, и BRAF, им удалось заметно замедлить рост раковых клеток в пробирках и в образцах тканей пациентов. Сейчас Гу и его коллеги изучают всю цепочку генов, которая контролируется ферментом PAK, и пытаются найти среди них "слабое звено", атака на которое позволит реально продлить жизнь людям с меланомой.

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