НАСА: астероидный "охотник" Dawn празднует 10 лет работы в космосе

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Зонд Dawn, главный "охотник за астероидами" НАСА, празднует сегодня свой первый юбилей – десять лет работы в космосе, заметно приблизившие человечество к разгадке тайны рождения Земли, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Наш межпланетный аппарат превзошел все возможные ожидания за минувшие десять лет, дав нам огромное количество бесценной информации о сразу двух реликтовых объектах, своеобразных "окаменелостях", сохранивших тот облик, который они имели на заре юности Солнечной системы", — заявил Кристофер Расселл (Christopher Russell), научный руководитель миссии Dawn.

Американский зонд Dawn, запущенный НАСА в конце сентября 2007 года, стал в 2012 году первым космическим аппаратом, который, изучив одно небесное тело — Весту, один из крупнейших астероидов, сошел с ее орбиты спустя год и направился к другому — Церере, самой близкой к Земле карликовой планете.

И тот, и другой астероид оказались, достаточно неожиданно для ученых, не простыми скоплениями горных пород и пыли, а очень сложно устроенными небесными телами, которые ученые сегодня считают своеобразными "зародышами планет", которые остановились в своем развитии на первых этапах существования Солнечной системы.

Десять лет его жизни принесли много научных неожиданностей. К примеру, на Весте Dawn открыл самую высокую гору Солнечной системы, пока безымянный пик высотой в 22 километра в центре гигантского кратера Реясильвия, а затем он обнаружил, что этот астероид обладает своеобразной корой и мантией, что роднит его с планетами, а не другими малыми небесными телами.

Еще более интересные открытия ожидали Dawn после того, как он достиг Цереры и начал изучать ее три года назад. Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.

Впоследствии Dawn и его научная команда выяснили, что Ахуна на самом деле является древним, уже "потухшим" криовулканом, а белые пятна оказались источником временной атмосферы Цереры, состоящей из водных паров. Кроме того, в других регионах ученые нашли залежи "чистого" льда, указавшие на то, что поверхность Цереры непрерывно обновляется, так как эти льды должны были давно испариться в космос.

В общей сложности, как отмечает Расселл, Dawn пролетел примерно шесть миллиардов километров и получил примерно 88 тысяч высококачественных фотографий поверхности двух крупнейших астероидов Солнечной системы.

Несмотря на целую серию поломок и проблем с двигателями аппарата, "астероидный охотник" НАСА продолжает работать на орбите Цереры и сейчас получает новые фотографии ее поверхности следит за тем, как космические лучи "бомбардируют" эту карликовую планету в разных точках ее орбиты.