Российские ученые создали наночастицы для вакцин на основе водорослей

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке разработали наночастицы иммуностимулирующих комплексов на основе кукумарии и морских водорослей для создания антиинфекционных вакцин нового поколения, сообщает вуз.

Как рассказала профессор кафедры биохимии, микробиологии и биотехнологии Школы естественных наук ДВФУ Нина Санина, тубулярные иммуностимулирующие комплексы безопаснее традиционных вакцин.

"Особые свойства ТИ-комплексам придают биологически активные соединения из морских гидробионтов. Так, гликолипид МГДГ из морских водорослей содержит высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают иммуномодулирующими свойствами. Ультранизкие дозы веществ из кукумарии стимулируют клеточный и гуморальный иммунитет", — сообщила Санина.

Исследования направлены на предупреждение опасных заболеваний, которые распространены на Дальнем Востоке, например, клещевой энцефалит, и глобальных инфекций: грипп и другие. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале BioMed Research International.

Кукумария — род иглокожих из класса голотурий, используется в пищу, обладает рядом полезных свойств. На территории России обитает в Приморье, на Сахалине.