С 6 по 8 октября в Москве состоится Фестиваль науки

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. С 6 по 8 октября 2017 года в Москве состоится главное научное событие года — VII Всероссийский и XII Московский Фестиваль науки NAUKA0+ 2017.

© Организаторы Фестиваля науки 2016 Фестиваль науки NAUKA0+ © Организаторы Фестиваля науки 2016 Фестиваль науки NAUKA0+

Это один из самых масштабных российских проектов в области популяризации науки и технологий. Главные события развернутся в Москве и на трех региональных площадках в Самаре, Салехарде и Владивостоке. В празднике науки примут участие более 80 регионов России. Традиционно фестиваль организует Министерство образования и науки РФ при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова и Правительства Москвы.

Мероприятия XII Московского Фестиваля пройдет на 90 площадках. Центральные площадки Фестиваля NAUKA0+: Фундаментальная библиотека МГУ и Шуваловский корпус МГУ. Центральная выставочная площадка — ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне. Также мероприятия Фестиваля пройдут в более чем 90 вузах, музеях и научных центрах Москвы, которые откроют свои двери для желающих прикоснуться к науке.

© Фото : Всероссийский Фестиваль науки Уникальное научное представление по химии "Шоу Доктора Хала" © Фото : Всероссийский Фестиваль науки Уникальное научное представление по химии "Шоу Доктора Хала"

Программа Фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и в этом году включает в себя почти 2000 уникальных мероприятий. Наиболее значимые из них – лекции молодых учёных, лауреатов государственной премий РФ, именитых зарубежных учёных, Нобелевских лауреатов, увлекательные научные шоу, научные дискуссии о будущем человечества, показы актуальных познавательных фильмов, крупнейшая интерактивная научно-популярная выставка, телемосты с МКС, Антарктической станцией, ЦЕРН и многое другое.

© Организаторы Фестиваля науки 2016 Фестиваль науки NAUKA0+ © Организаторы Фестиваля науки 2016 Фестиваль науки NAUKA0+

Главная тема Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 2017 — большие данные.

Генеральным информационным партнером Всероссийского Фестиваля науки NAUKA0+ выступает МИА "Россия сегодня".