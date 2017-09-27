Глава Минобрнауки и новый президент РАН договорились о встрече

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева в телефонном разговоре поздравила нового президента РАН Александра Сергеева с назначением и выразила готовность к взаимодействию, по итогам разговора была назначена встреча главы ведомства и президента академии, сообщила пресс-служба министра образования и науки.
"С назначением на пост руководителя Российской академии наук С.А. Сергеева поздравила министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева", — говорится в сообщении.
"По итогам телефонного диалога назначена совместная встреча, где будут подробно обсуждаться направления предстоящей совместной работы", — добавили в ведомстве.
Как отметила пресс-служба, в телефонном разговоре глава Минобрнауки России пожелала избранному руководителю успеха в работе над развитием и продвижением отечественной науки и выразила готовность к тесному взаимодействию и сотрудничеству.