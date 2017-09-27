Глава Минобрнауки и новый президент РАН договорились о встрече

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева в телефонном разговоре поздравила нового президента РАН Александра Сергеева с назначением и выразила готовность к взаимодействию, по итогам разговора была назначена встреча главы ведомства и президента академии, сообщила пресс-служба министра образования и науки.

Ранее директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев победил во вторник во втором туре выборов главы Академии с подавляющим перевесом. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об утверждении Сергеева главой РАН.

"С назначением на пост руководителя Российской академии наук С.А. Сергеева поздравила министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева", — говорится в сообщении.

"По итогам телефонного диалога назначена совместная встреча, где будут подробно обсуждаться направления предстоящей совместной работы", — добавили в ведомстве.

Как отметила пресс-служба, в телефонном разговоре глава Минобрнауки России пожелала избранному руководителю успеха в работе над развитием и продвижением отечественной науки и выразила готовность к тесному взаимодействию и сотрудничеству.