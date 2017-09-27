Ученые выяснили, что гигиеническая помада может быть опасна для здоровья

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Французские ученые провели исследование качества гигиенической помады и обнаружили, что половина опытных образцов содержит отравляющие вещества. Об этом сообщает Local.
В некоторых видах гигиенической помады были обнаружены насыщенные углеводороды, которые при попадании в организм могут вызывать воспаление в лимфоузлах и печени. Авторы исследования предупреждают, что в составе бальзама для губ эти вещества особенно опасны, так как можно случайно проглотить небольшое количество помады.