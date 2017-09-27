НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранным главой РАН Александром Сергеевым попросил его уделить внимание реализации стратегии научно-технологического развития России и совершенствованию нормативно-правовой базы академической науки.
Директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев победил во вторник во втором туре выборов главы Академии с подавляющим перевесом. Путин в среду подписал указ об утверждении Сергеева главой РАН.
"Александр Михайлович, прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах президента Российской академии наук, за вас проголосовало более 70%. Это знак доверия кандидатского сообщества, надежды на то, что вы, возглавив академию, будете и дальше ее укреплять, развивать, повышать ее авторитет, роль и значение в жизни страны. И я очень рассчитываю на то, что так оно и будет", — сказал Путин.
По его словам, "нужно, безусловно, будет выстроить отношения с известной структурой ФАНО".
"Рассчитываю, что мы вместе с вами будем думать над тем, как организовать эту работу, и если вы посчитаете необходимым, можно и нужно думать над совершенствованием нормативно-правовой базы, которая бы гарантировала развитие Академии как ведущей структуры в научной сфере", — добавил Путин.
"Прежде всего, для меня это очень важно, и для Академии очень важно, что вы нашли время встретиться со мной на следующий день после выборов. Я хочу сказать, что выборы были проведены совершенно в демократичной атмосфере", — сказал он.
Сергеев вспомнил встречу Путина с кандидатами и слова главы государства о предстоящих выборах.
"Это было очень правильно воспринято всеми. Был принял новый закон, действительно, все прошли через фильтр. Но мы понимаем, что Академия государственная, поэтому ясно, что такое согласование нужно", — добавил он.