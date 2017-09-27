НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с избранным главой РАН Александром Сергеевым попросил его уделить внимание реализации стратегии научно-технологического развития России и совершенствованию нормативно-правовой базы академической науки.

Директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев победил во вторник во втором туре выборов главы Академии с подавляющим перевесом. Путин в среду подписал указ об утверждении Сергеева главой РАН.

"Александр Михайлович, прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах президента Российской академии наук, за вас проголосовало более 70%. Это знак доверия кандидатского сообщества, надежды на то, что вы, возглавив академию, будете и дальше ее укреплять, развивать, повышать ее авторитет, роль и значение в жизни страны. И я очень рассчитываю на то, что так оно и будет", — сказал Путин.

"В этой связи хотел бы попросить вас уделить необходимое внимание реализации стратегии, которая была принята некоторое время назад. Для этого, безусловно, нужно будет наладить деловые очень хорошие отношения с различными уровнями государственной власти, с правительством, с администрацией", — добавил президент.

По его словам, "нужно, безусловно, будет выстроить отношения с известной структурой ФАНО".

"Рассчитываю, что мы вместе с вами будем думать над тем, как организовать эту работу, и если вы посчитаете необходимым, можно и нужно думать над совершенствованием нормативно-правовой базы, которая бы гарантировала развитие Академии как ведущей структуры в научной сфере", — добавил Путин.

В свою очередь Сергеев поблагодарил Путина за встречу на следующий день после выборов.

"Прежде всего, для меня это очень важно, и для Академии очень важно, что вы нашли время встретиться со мной на следующий день после выборов. Я хочу сказать, что выборы были проведены совершенно в демократичной атмосфере", — сказал он.

Сергеев вспомнил встречу Путина с кандидатами и слова главы государства о предстоящих выборах.

"Это было очень правильно воспринято всеми. Был принял новый закон, действительно, все прошли через фильтр. Но мы понимаем, что Академия государственная, поэтому ясно, что такое согласование нужно", — добавил он.