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РИА Наука
РИА Наука

Путин утвердил академика Сергеева на пост главы РАН

19:0827.09.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАкадемик Александр Сергеев, избранный президентом Российской академии наук на общем собрании членов РАН в Москве. 26 сентября 2017Академик Александр Сергеев, избранный президентом Российской академии наук на общем собрании членов РАН в Москве. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил на пост главы Российской академии наук Александра Сергеева, который одержал победу во втором туре выборов на этот пост.

Академик и физик Сергеев — директор нижегородского Института прикладной физики.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Васильева призналась, что довольна избранием Сергеева президентом РАН
Путин подписал указ об утверждении Сергеева на пост главы Российской академии наук сроком на пять лет. Указ наступает со дня подписания. Президент дал ознакомиться Сергееву с указом в ходе встречи.

Российская академия наук фактически начала новую кампанию по выборам своего главы в апреле, когда президиум РАН утвердил новое положение о выборах президента Академии наук и дату их проведения — 26 сентября. Тогда же президиум РАН утвердил обновленное положение о порядке проведения общего собрания по выборам главы Академии наук.

По мнению Сергеева, озвученному в его предвыборной программе, вернуть доверие общества и власти к РАН — задача, без решения которой невозможен выход из кризисного состояния отечественной науки. РАН должна осуществлять обязательную экспертизу наиболее крупных государственных решений и проектов, кроме того, необходимо поставить задачу реинтегрировать РАН в народное хозяйство страны через ее участие в крупных наукоемких проектах и программах.

Александр Сергеев
© РИА Новости / В.Песня
Александр Сергеев рассказал о первых шагах на посту президента РАН
Новыми кандидатами на пост президента РАН были выдвинуты семь человек: генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, Москва) Евгений Каблов, директор АО "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" (Зеленоград) Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова (Москва) Роберт Нигматулин, Владислав Панченко, председатель Совета по науке при Минобрнауки РФ, проректор МГУ имени Ломоносова Алексей Хохлов, директор Института прикладной физики (Нижний Новгород) Александр Сергеев, директор Института иммунологии и физиологии (Екатеринбург) Валерий Черешнев.

В конце августа кабинет министров утвердил пятерых кандидатов: Каблова, Красникова, Нигматулина, Панченко и Сергеева. Позже Хохлов выступил в поддержку Сергеева.

Хотя в первом туре никому из кандидатов не удалось получить необходимого для победы перевеса (минимум 799 голосов), Сергеев стал лидером с большим отрывом. За него был подан 681 голос, за Нигматулина — 276 голосов, за Красникова — 269, за Панченко — 204, за Каблова — 152.

Еще больший перевес Сергеев получил по итогам второго тура, куда он прошел вместе с Нигматулиным. За Сергеева отдали голоса 1045 человек, за Нигматулина — 412 (для победы хватало 746 голосов).

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