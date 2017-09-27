Путин утвердил академика Сергеева на пост главы РАН

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил на пост главы Российской академии наук Александра Сергеева, который одержал победу во втором туре выборов на этот пост.
Академик и физик Сергеев — директор нижегородского Института прикладной физики.
Российская академия наук фактически начала новую кампанию по выборам своего главы в апреле, когда президиум РАН утвердил новое положение о выборах президента Академии наук и дату их проведения — 26 сентября. Тогда же президиум РАН утвердил обновленное положение о порядке проведения общего собрания по выборам главы Академии наук.
По мнению Сергеева, озвученному в его предвыборной программе, вернуть доверие общества и власти к РАН — задача, без решения которой невозможен выход из кризисного состояния отечественной науки. РАН должна осуществлять обязательную экспертизу наиболее крупных государственных решений и проектов, кроме того, необходимо поставить задачу реинтегрировать РАН в народное хозяйство страны через ее участие в крупных наукоемких проектах и программах.
В конце августа кабинет министров утвердил пятерых кандидатов: Каблова, Красникова, Нигматулина, Панченко и Сергеева. Позже Хохлов выступил в поддержку Сергеева.
Хотя в первом туре никому из кандидатов не удалось получить необходимого для победы перевеса (минимум 799 голосов), Сергеев стал лидером с большим отрывом. За него был подан 681 голос, за Нигматулина — 276 голосов, за Красникова — 269, за Панченко — 204, за Каблова — 152.
Еще больший перевес Сергеев получил по итогам второго тура, куда он прошел вместе с Нигматулиным. За Сергеева отдали голоса 1045 человек, за Нигматулина — 412 (для победы хватало 746 голосов).