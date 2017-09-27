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Ученые выяснили, как возникли загадочные ледяные "небоскребы" на Плутоне

16:4927.09.2017
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© NASA/JHUAPL/SwRIМечи на поверхности ПлутонаМечи на поверхности Плутона
© NASA/JHUAPL/SwRI

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Необычные ледяные "небоскребы" на поверхности Плутона, пилообразные структуры высотой в 3-5 километров, являются следами последнего "ледникового периода" на карликовой планете, говорится в статье, опубликованной в журнале Icarus.

"Когда мы поняли, что эти "небоскребы" состоят почти целиком из метанового льда, мы задались вопросом – почему он превращается в подобные "игольчатые" структуры, а не просто скапливается в виде замороженных глыб? Оказалось, что на Плутоне есть вариации климата, и когда планета теплеет, лед начинает просто испаряться в воздух", — рассказывает Джеффри Мур (Jeffrey Moore) из Исследовательского центра НАСА имени Эймса (США).

Суперкачественные снимки Плутона передал на Землю аппарат New Horizons
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI
Ученые НАСА раскрыли тайну "ледяных рек" на Плутоне

Главным объектом внимания публики во время пролета зонда New Horizons мимо Плутона стало его яркое и хорошо заметное сердце – равнина Спутника и регион Томбо, названный так в честь первооткрывателя этой карликовой планеты. Рядом с ним находится другой регион, который привлекает внимание ученых не меньше, чем "сердце" – так называемые гряды Тартар, заполненные странными горными пиками.

По своей форме, если вглядеться в трехмерную структуру этих пиков, они напоминают своеобразную "пилу" или набор из мечей или небоскребов высотой в несколько сотен метров, вытянутых в сторону юга и севера и удаленных друг от друга на 3-5 километров. Эти космические "иглы" расположены поверх еще более крупных образований подобного рода, аналогов которых, по словам ученых, в Солнечной системе нет.

Изначально у ученых было две гипотезы, как могли возникнуть эти "небоскребы" – они могли появиться или в результате испарения и конденсации метановых льдов, или же  накопления клатратов – соединения метана и воды – на поверхности Плутона.

Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA / JHUAPL/SwRI
Астрономы выяснили, как "сердце" Плутона превратилось в ледышку

Мур и его коллеги изучили трехмерные снимки, полученные камерой MVIC в момент сближения с Плутоном, и поняли, что эти "иглы" возникли примерно таким же образом, как появляются так называемые "кающиеся снега", загадочные ледяные структуры в пустыне Атакама и в других высокогорных регионах Латинской Америки, открытые еще Чарльзом Дарвиным в 1839 году.

Они представляют собой поля из множества ледяных столбов и снежных пирамид, возникающих в сухих высокогорных районах в те времена, когда Солнце светит особенно сильно. В тех случаях, когда Солнце освещает лед или снег под большим углом, в результате чего некоторые области получают больше света и тепла, а другие — чуть меньше. В результате этого лед начинает испаряться в "светлых" участках", а в "темных" – остается нетронутым.

Это приводит к формированию своеобразных "ямок", сначала небольших по своим размерам, стенки которых служат своеобразным "колодцем", который не отражает свет и тепло назад в атмосферу, а удерживает их. Благодаря этому процесс таяния льда в светлых участках начинает резко усиливаться, что и приводит к формированию структур, похожих на столбы и пирамиды.

Мечи на поверхности Плутона
© NASA/JHUAPL/SwRI
New Horizons получил трехмерные фото "мечей", бьющих в сердце Плутона

Нечто похожее, как считают планетологи НАСА, произошло и на Плутоне. В далеком прошлом его климат был более холодным, чем сегодня, благодаря чему метан, существующий сегодня в атмосфере карликовой планеты в виде газа, начал конденсироваться и превращаться в лед не только в низменностях, но и на вершинах гор.

Впоследствии климат стал более теплым, и метановые льды начали постепенно испаряться, формируя подобные игольчатые структуры, выросшие до 3-5 километров за миллионы лет после завершения "ледникового периода". Это, как считают исследователи, указывает на то, что климат Плутона гораздо более переменчивый и динамичный, чем считалось ранее.

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