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РИА Наука
РИА Наука

Базу НАСА у Луны могут построить при помощи "Протонов" и "Ангары"

15:4427.09.2017
(обновлено: 15:46 27.09.2017)
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© Фото : Lockheed-MartinЛунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-МартинЛунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-Мартин
© Фото : Lockheed-Martin

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Представители госкорпорации "Роскосмос" и НАСА подписали совместное заявление о сотрудничестве и рассказали о совместных планах по постройке станции на орбите Луны, модули которой в космос могут вывести российские ракеты-носители "Ангара-А5М" и "Протон", сообщает пресс-служба космического агентства.

"Не менее пяти стран работает над созданием собственных пилотируемых кораблей и систем, и часть стандартов должна быть унифицирована для того, чтобы все они могли стыковаться к международной окололунной станции. Часть ключевых стандартов будет сформирована на базе российских разработок", — заявил Игорь Комаров, гендиректор госкорпорации "Роскосмос".

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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"Роскосмос" рассказал о российском вкладе в создание окололунной станции

На этой неделе в австралийской Аделаиде проходит очередной Международный астронавтический конгресс (IAC), в рамках которого лидеры космической индустрии обмениваются мнениями и представляют свои новые проекты по освоению и изучению ближнего и дальнего космоса.

В рамках этой конференции представители Роскосмоса и НАСА подписали и озвучили совместное заявление об укреплении сотрудничества, одним из ключевых пунктов которого было строительство космической станции, проекта Deep Space Gteway, на окололунной орбите.

Первые слухи о возможности постройки "сестры МКС" на орбите Луны появились осенью прошлого года, когда состоялась закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG. В ее рамках представители этих пяти космических держав обсуждают международные планы по освоению космоса  и тому, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации в середине 2020 годов.

Лунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-Мартин
© Фото : Lockheed-Martin
НАСА планирует построить "международную" базу у Луны к 2023 году

Анатолий Зак, владелец портала Russian SpaceWeb и популяризатор космоса, сообщил в ноябре 2016 года, что страны договорились начать процесс постройки лунной орбитальной станции, которая послужит, помимо изучения Луны, "воротами в дальний космос". Строительство этой базы, по его словам, должно было начаться в 2023 году, когда к Луне будут отправлены первые модули будущей станции в рамках третьей экспедиции программы Orion.

В свою очередь, Россия в лице "Роскосмоса" разработает ключевое звено станции – шлюзовой модуль, который будет использоваться для выходов в открытый космос и который повезет с собой большое количество припасов для первой экспедиции станции. Он будет запущен или на борту одного из "Орионов", или же будет выведен, но уже без припасов, при помощи новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5М".

Как передает пресс-служба "Роскосмоса", представители НАСА и Роскосмоса подтвердили свое стремление работать и дальше в этом направлении и заявили, что космические агентства уже пришли к взаимопониманию по устройству стыковочного узла будущей станции, который будет создан на базе российских технологий и стандартов.

Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса. Архивное фото
© AP Photo / Refugio Ruiz
Илон Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса

Кроме того, стороны подтвердили, что и российская "Ангара-5", и американский SLS будут применяться при строительстве станции, и отметили, что возможно и использование тяжелых ракет-носителей "Протон-М". Помимо совместной постройки лунной станции, Роскосмос и НАСА продолжат сотрудничество в эксплуатации МКС и изучении дальнего космоса.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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sirozsha
все это похвально, но надо не только в качестве грузовика сотрудничать
15:54
27.09.2017
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Sergey Jaws
пусть на своих "хамерах" туда летают..............
15:52
27.09.2017
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