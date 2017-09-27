"Роскосмос" оценил перспективы окололунной базы Deep Space Gateway

АДЕЛАИДА (Австралия), 27 сен — РИА Новости. Российско-американский проект создания окололунной станции Deep Space Gateway откроет для космической промышленности России новые возможности, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Игорь Комаров на Международном астронавтическом конгрессе-2017 в Австралии.

Участие в проекте могут также принять Китай, Индия и другие страны БРИКС. Первые модули могут вывести в 2024-2026 году.

"Это откроет новые возможности по использованию мощностей нашей промышленности. Конечно, наиболее серьезные наработки имеются у РКК "Энергия". Мы надеемся, что это предприятие сыграет серьезную роль в унификации мировых стандартов (для создания станции)", — сказал Комаров.