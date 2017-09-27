Ученые: ураган "Мария" повредил крупнейший радиотелескоп мира

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Проход урагана "Мария" по острову Пуэрто-Рико не вывел из строя, но повредил 305-метровую радиотарелку телескопа "Аресибо", что поставило его существование и дальнейшую работу под угрозу, сообщает новостная служба журнала Science.

"Телескоп пережил эту катастрофу, однако те небольшие повреждения, которые оставила "Мария", могут вывести его из строя на несколько месяцев. Если эти проблемы будут серьезными, то тогда Национальный научный фонд США получит очередной аргумент в пользу закрытия обсерватории", — завил астроном Джон Мэттьюс (John Mathews) из университета Пенсильвании в Стейт-Колледже (США), чьи слова приводит журнал.

Ураган "Мария" возник 16 сентября этого года, когда над Атлантикой возник очередной тропический циклон, начавший вбирать в себя тепловую энергию моря. На следующий день возник мощный шторм, который быстро разросся до урагана пятой категории опасности и стал рекордно мощным по своей силе, обойдя "Ирму".

Через три дня, 20 сентября, он обрушился на берега острова Пуэрто-Рико, вызвав массовые потопы и создав нешуточную угрозу для радиоастрономической обсерватории "Аресибо", второй крупнейшей радиотарелки мира после телескопа FAST в Китае. По текущим оценкам властей острова, ураган уже успел повредить более 80% зданий, унести жизни как минимум 15 человек и полностью разрушить электросеть острова.

Несмотря на опасность для жизни, часть научной команды "Аресибо" не покинула обсерваторию и продолжала бороться за ее жизнь на протяжении двух суток, когда ураган бушевал над островом. Еще до прихода бури ученые отсоединили от телескопа все его хрупкие и подвижные части и укрепили остальные части обсерватории штормовыми экранами и прочими средствами защиты от ураганов, а также проверили и включили все запасные дизельные генераторы.

Эти усилия, как отмечает Джоан Шмелц (Joan Schmelz), заместитель директора "Аресибо", оправдали себя – после того, как "Мария" покинула остров, ученые покинули "бункер" и не обнаружили следов существенных повреждений на самой тарелке телескопа, не совместимых с его дальнейшей работой. Аналогичным образом, набор инструментов, подвешенный над тарелкой телескопа на трех 80-метровых мачтах, пережил ураган и сохранил работоспособность.

С другой стороны, ураган сорвал крыши с некоторых зданий комплекса, затопил воронку, в которой установлена главная антенна Аресибо, и повредил множество вторичных систем и антенн. Сильнее всего пострадала 29 метровая вспомогательная антенна, предназначенная для изучения атмосферы, и специализированные линии связи. Их починка, по оценкам Мэттьюса, обойдется обсерватории в несколько миллионов долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом "Аресибо", составляющим примерно 8 миллионов долларов США.

Как отмечает ученый, эти относительно небольшие проблемы, которые пережил "Аресибо", могут поставить крест на его долгой научной карьере. Дело в том, что руководство Национального научного фонда США летом прошлого года уже говорило о возможном закрытии и уничтожении телескопа в Пуэрто-Рико, и его длительный выход из строя и дополнительные затраты на починку могут заставить чиновников проигнорировать недовольство ученых и принять подобное решение.