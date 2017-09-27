Россия пересмотрит космическую программу из-за участия в Deep Space Gateway

АДЕЛАИДА (Австралия), 27 сен — РИА Новости. Федеральная космическая программа (ФКП) на 2016-2025 годы будет пересмотрена после 2020 года в связи с участием России в проекте международной окололунной станции, известной как Deep Space Gateway, сообщил в среду журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Что касается финансирования по участию России в этой программе — после того, как мы определимся, параллельно будем прорабатывать с правительством источники финансирования. Надеемся, что найдем понимание, поскольку основные расходы будут после 2020 года. Мы, когда утверждали Федеральную космическую программу, мы говорили, что в 2020 году, возможно, будет ее пересмотр", — сказал Комаров на Международном астронавтическом конгрессе.

Он сообщил, что главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Участие в проекте могут принять Китай, Индия, а также другие станы БРИКС.

"Мы надеемся представить интересную и важную программу, докажем ее нужность и обеспечим финансирование. У нас есть понимание и надежда частично найти внешние источники финансирования этой программы. Но при этом основная задача — это государственное финансирование", — отметил гендиректор Роскосмоса.

Он уточнил, что в ходе переговоров с НАСА обсуждался вклад каждой страны в проект Deep Space Gateway. "Исходя из этого, определяли свои бюджеты. Так было по проекту МКС, где были совершенно неравнозначные доли участия разных сторон, и даже несопоставимы", — добавил Комаров.